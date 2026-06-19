53 χρόνια ήταν πολλά! Για την ακρίβεια, ήταν αμέτρητα. Ελάχιστοι Νεο-Υορκέζοι θυμούνται το τελευταίο Πρωτάθλημα των αγαπημένων τους Knicks. Το 1973 μεγάλο αστέρι ήταν ο θρυλικός Γουόλτ Φρέιζερ (ίνδαλμα του Νίκου Γκάλη), ο ηρωϊκός Ουΐλις Ριντ, ο Ντέιβ ντε Μπουσέρ, ο Έρλ Μονρόε, ο μετέπειτα γερουσιαστής Μπιλ Μπράντλεϊ και ο Φιλ Τζάκσον, ο αξεπέραστος Zen Master των πάγκων στο Σικάγο και το Λος Άντζελες.

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Τα πάντα άλλαξαν. Οι απογοητεύσεις ήταν αμέτρητες, αλλά κανείς δεν έχασε την πίστη του, ότι μία ημέρα "οι Νικς θα κερδίσουν", όπως λένε χαρακτηριστικά οι Αμερικάνοι.

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Έμελλε αυτή η νίκη να έρθει το 2026. Κάπως αναπάντεχα, αφού οι νεανικοί Σαν Αντόνιο Σπερς του "θαύματος της φύσης" Βίκτορ Γουεμπανιαμά, έμοιαζαν ανίκητοι και είχαν το πλεονέκτημα έδρας.

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Όμως, ο ...Τζέιλεν Μπράνσον, ο θαυματουργός κοντός και η παρέα του, ήταν εκεί. Οι Νικς κέρδισαν 4-1 τους τελικούς, και η "πόλη που δεν κοιμάται ποτέ" ξεχύθηκε στους δρόμους, σχηματίζοντας ένα ατελείωτο ποτάμι κόσμου που ξέαπασε για όλα τα χαμένα χρόνια, για όλες τις δεκαετίς της αναμονής.

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Το ανοιχτό πούλμαν της ομάδας, διέσχισε το Lower Manhattan και οι σκηνές ήταν ανεπανάληπτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε εθνικής προέλευσης, πλημμύρισαν τους δρόμους, σε ένα πάρτι που μα μείνει στην ιστορία. ήδη ο φανατικός οπαδός των Knicks, o Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι ετοιμάζει ντοιμαντέρ για τον μεγάλο θρίαμβο.

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Οι χώροι της παρέλασης είχαν γεμίσει ήδη από τις 7:25 το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Η πομπή ξεκίνησε στις 10:00, με τη διαδρομή να εκτείνεται από το Battery Park έως το Δημαρχείο.

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Αμέτρητοι celebrities συμμετείχαν στη γιορτή με πρώτο και καλύτερο τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ήταν μαζί με τους παίκτες επάνω στο πούλμαν. Φυσικά ξεχώρισε η φυσιογνωμία του «αιώνιου πιστού» σκηνοθέτη Σπάικ Λι. Του ανθρώπου που δεν έχει χάσει αγώνα της ομάδας εντός και εκτός έδρας, επί 40 ολόκληρα χρόνια, και δεν έχει διστάσει να έρθει σε μεγάλη κόντρα με αντίπαλους παίκτες, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Ρέτζι Μίλερ.

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Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, τόνισε: «οι Νικς δεν κέρδισαν απλώς για τη Νέα Υόρκη, κέρδισαν σαν τη Νέα Υόρκη».

Το πάρτι ολοκληρώθηκε με μία ευχή. Η επόμενη παρέλαση των Knicks να λάβει χώρα, σε λιγότερα από 53 χρόνια, αυτή τη φορά.