Απίστευτο πάρτι στη Νέα Υόρκη για τους Knicks ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια

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53 χρόνια ήταν πολλά! Για την ακρίβεια, ήταν αμέτρητα. Ελάχιστοι Νεο-Υορκέζοι θυμούνται το τελευταίο Πρωτάθλημα των αγαπημένων τους Knicks. Το 1973 μεγάλο αστέρι ήταν ο θρυλικός Γουόλτ Φρέιζερ (ίνδαλμα του Νίκου Γκάλη), ο ηρωϊκός Ουΐλις Ριντ, ο Ντέιβ ντε Μπουσέρ, ο Έρλ Μονρόε, ο μετέπειτα γερουσιαστής Μπιλ Μπράντλεϊ και ο Φιλ Τζάκσον, ο αξεπέραστος Zen Master των πάγκων στο Σικάγο και το Λος Άντζελες.

knicks

Φωτογραφία AP

Τα πάντα άλλαξαν. Οι απογοητεύσεις ήταν αμέτρητες, αλλά κανείς δεν έχασε την πίστη του, ότι μία ημέρα "οι Νικς θα κερδίσουν", όπως λένε χαρακτηριστικά οι Αμερικάνοι. 

Πρωταθλητές NBA οι Νικς μετά από 53 χρόνια - Συγκλονιστικός Μπράνσον! 

knicks

Φωτογραφία AP

Έμελλε αυτή η νίκη να έρθει το 2026. Κάπως αναπάντεχα, αφού οι νεανικοί Σαν Αντόνιο Σπερς του "θαύματος της φύσης" Βίκτορ Γουεμπανιαμά, έμοιαζαν ανίκητοι και είχαν το πλεονέκτημα έδρας.

knicks

Φωτογραφία AP

Όμως, ο ...Τζέιλεν Μπράνσον, ο θαυματουργός κοντός και η παρέα του, ήταν εκεί. Οι Νικς κέρδισαν 4-1 τους τελικούς, και η "πόλη που δεν κοιμάται ποτέ" ξεχύθηκε στους δρόμους, σχηματίζοντας ένα ατελείωτο ποτάμι κόσμου που ξέαπασε για όλα τα χαμένα χρόνια, για όλες τις δεκαετίς της αναμονής.

knicks

Φωτογραφία AP

Το ανοιχτό πούλμαν της ομάδας, διέσχισε το Lower Manhattan και οι σκηνές ήταν ανεπανάληπτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε εθνικής προέλευσης, πλημμύρισαν τους δρόμους, σε ένα πάρτι που μα μείνει στην ιστορία. ήδη ο φανατικός οπαδός των Knicks, o Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι ετοιμάζει ντοιμαντέρ για τον μεγάλο θρίαμβο.

knicks

Φωτογραφία AP

Οι χώροι της παρέλασης είχαν γεμίσει ήδη από τις 7:25 το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Η πομπή ξεκίνησε στις 10:00, με τη διαδρομή να εκτείνεται από το Battery Park έως το Δημαρχείο.

knicks

Φωτογραφία AP

Αμέτρητοι celebrities συμμετείχαν στη γιορτή με πρώτο και καλύτερο τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ήταν μαζί με τους παίκτες επάνω στο πούλμαν. Φυσικά ξεχώρισε η φυσιογνωμία του «αιώνιου πιστού» σκηνοθέτη Σπάικ Λι. Του ανθρώπου που δεν έχει χάσει αγώνα της ομάδας εντός και εκτός έδρας, επί 40 ολόκληρα χρόνια, και δεν έχει διστάσει να έρθει σε μεγάλη κόντρα με αντίπαλους παίκτες, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Ρέτζι Μίλερ.

knicks

Φωτογραφία AP

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, τόνισε: «οι Νικς δεν κέρδισαν απλώς για τη Νέα Υόρκη, κέρδισαν σαν τη Νέα Υόρκη».

Το πάρτι ολοκληρώθηκε με μία ευχή. Η επόμενη παρέλαση των Knicks να λάβει χώρα, σε λιγότερα από 53 χρόνια, αυτή τη φορά.

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