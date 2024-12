Λεσόρ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον τραυματισμό - Μένει εκτός 3 με 4 μήνες

Σόκαρε την Ευρώπη ο τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ, στο χθεσινοβραδινό ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια. Ο Γάλλος σέντερ έφυγε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, με τους συμπαίκτες αλλά και τους αντιπάλους του να έχουν μείνει άναυδοι από την τροπή που πήγε ο αγώνας.

Ο Ματίας Λεσόρ θα υποβληθεί σε επέμβαση σήμερα (20/12), για την αποκατάσταση του τραυματισμού (κάταγμα περόνης) που υπέστη.

Ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι του ΠΑΟ με τη Μπασκόνια / Eurokinissi (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)

Μέσα στο ασθενοφόρο όπου βρισκόταν, ο Ματίας Λεσόρ βρήκε λίγο χρόνο να ποστάρει μία φωτογραφία μαζί με τον μικρούλη γιο του για να δώσει θάρρος στους χιλιάδες φανς του που βρέθηκαν σε πανικό με το που τον είδαν να τραυματίζεται.

Ο Ματίας Λεσόρ με τον γιο του μέσα στο ασθενοφόρο / Instagram (@thiaslsf)

Λίγο μετά τα «μαντάτα» για την κατάστασή του και το χειρουργείο στο οποίο κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί, ο Λεσόρ έκανε και μία ανάρτηση στο X για να ευχαριστήσει όλους εκείνους που του έστειλαν ευχές για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα μπασκετικά παρκέ.

«Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό! Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις προσευχές, σας αγαπάω όλους! Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ», έγραψε.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿