Ολυμπιακοί Αγώνες: Νόμιζε ότι κέρδισε μετάλλιο, αλλά έκαναν λάθος οι κριτές

Δεν λείπουν τα ευτράπελα από τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Το τελευταίο έγινε στον τελικό των ασκήσεων εδάφους γυναικών.

Η 18χρονη αθλήτρια από τη Ρουμανία, Άννα Μπαρμπόσου πίστεψε ότι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά τελικά έμεινε με τη χαρά.

Η αθλήτρια άρχισε να πανηγυρίζει με υψωμένη τη σημαία της Ρουμανίας, όμως είχε γίνει λάθος στην βαθμολογία από τους διοργανωτές και μετά τη διόρθωση τελικά το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Αμερικανίδα Τζόρνταν Τσάιλς.

Βλέποντας την εξέλιξη αυτή η Ρουμάνα αθλήτρια ξέσπασε σε κλάματα, μη μπορώντας να διαχειριστεί αυτό που είχε συμβεί.

🇷🇴 Romanian gymnast Ana Bărbosu had her Olympic bronze medal taken away after American coaches complained to the jury.



The medal was stripped from Ana and awarded to American gymnast Jordan Chiles.



An earlier complaint by the Romanian team was ignored.pic.twitter.com/x8zVfRhcMI