Παρίσι: Δίπλα σε παγκάκι κοιμήθηκε ο γόης Ιταλός κολυμβητής Τόμας Τσεκόν

Ο χρυσός ολυμπιονίκης της Ιταλίας στην κολύμβηση, Τόμας Τσεκόν, ο οποίος έχει γίνει διάσημος, κυρίως στον γυναικείο πληθυσμό για τα σωματικά του κάλλη και τη γοητεία του, απασχολεί και πάλι τη δημοσιότητα, με μια φωτογραφία του, που έχει προκαλέσει πολλές απορίες.

Στη φωτογραφία αυτή ο Τσεκόν απαθανατίζεται να κοιμάται δίπλα σε ένα παγκάκι στο πάρκο του Ολυμπιακού Χωριού.

Το Ολυμπιακό Χωριό στο Παρίσι έχει δεχθεί πληθώρα αρνητικών σχολίων για τις συνθήκες διαβίωσης που παρέχονται στους αθλητές.

Swimming gold medalist Ceccon sleeping in the park. He criticised the lack of A/C inside the Village pic.twitter.com/fHBvN24vpO