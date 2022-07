Το όνομα του ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ που κατηγορείται για βιασμό

Απανωτά είναι τα χτυπήματα που δέχεται η Premier League τους τελευταίους μήνες, καθώς όλο και περισσότερες είναι οι κατηγορίες που «βαραίνουν» ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Βρετανικής Αστυνομίας για τη σύλληψη 29χρονου ποδοσφαιριστή που κατηγορήθηκε για δύο βιασμούς, νεαρή ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (28/7) στο Twitter με screenshots από συνομιλίες και φωτογραφίες από πρόσφατο ταξίδι της με διεθνή παίκτη της Άρσεναλ, τον οποίον κατηγορεί μεταξύ άλλων για βιασμό.

Thomas Partey is a serial rapist who has got lucky because the date he decided to rape me whilst we were on holiday together was 10 days before UK law changed allowing UK police forces jurisdiction over crimes committed outside the UK