Η κόντρα Τόμας - Τζόρνταν κρατάει γερά!

Τα χρόνια έχουν περάσει αλλά ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Αζάια Τόμας δε λένε να βάλουν νερό στο κρασί τους ώστε να αμβλυνθεί η ένταση στη σχέση τους.

Το ντοκιμαντέρ «ο τελευταίος χορός» έφερε ξανά στην επικαιρότητα τον MJ και ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Ο πρώην play maker των Πίστονς ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του FOX sports και… έσφαξε με το βαμβάκι τον Τζόρνταν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι θυμωμένος μαζί του καθώς εκείνος ήταν που νικούσε συχνότερα στους αγώνες τους. Είπε μάλιστα ότι ανταγωνιστές του τη δεκαετία που όλοι ήταν ακόμα ακμαίοι ήταν ο Μάτζικ Τζόνσον (Λέικερς) και ο Λάρι Μπερντ (Σέλτικς) και η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί τον δικαιώνουν σε μεγάλο βαθμό.

.@IsiahThomas says Jordan wasn't his competition



"When we were all young and healthy from 84-90, the numbers speak for themselves, he wasn’t really my competition; My competition was Bird and Magic." pic.twitter.com/fLO1X4pR92