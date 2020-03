Ο Ρικ Πιτίνο έχρισε MVP του αγώνα με τον κορωνοϊό τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει μεγάλη μάχη με αντίπαλο τον κορωνοϊό και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρικ Πιτίνο, έχρισε MVP του αγώνα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αμερικανός πορπονητής, ο οποίος φαίνεται ότι ενημερώνεται καθημερινά για την κατάσταση στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αποχώρησε για την πατρίδα του, προχώρησε σε ένα πολύ κολακευτικό σχόλιο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης της Ελλάδας έχει κάνει φανταστική δουλειά σαν Πρωθυπουργός. Εκλεισε τα πάντα και έχει κρατήσει τον αριθμό των θανάτων κάτω από τους 20. Τόσο χαρούμενος να ακούω κάτι τέτοιο όταν έχουμε να κάνουμε με έναν τόσο τρομακτικό ιό".

Kyriakos Mitsotakis of Greece has done an awesome job as Prime Minister. Shut down everything and has kept the death toll to under 20 people. So happy to hear that with this dreaded virus.