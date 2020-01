Γιάννης: «Θα μπορούσα άνετα να παίζω και ποδόσφαιρο»

Δείτε στο βίντεο τα highlights του αγώνα του Μπακς - Πέλικανς, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μονοπωλεί τη δημοσιότητα και κλέβει την παράταση σε κάθε βήμα του στο Παρίσι. Έτσι αφού πρόβαρε την φανέλα της Παρί κι έκανε επίδειξη των ποδοσφαιρικών του ικανοτήτων, δήλωσε ότι θα μπορούσε να ήταν συμπαίκτης με τους Εμπαπέ και Νεϊμάρ!

«Θα μπορούσα να ήμουν ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό κάνω άλλωστε. Το έχω...» είπε αρχικά τονίζοντας την τεχνική του στα «γκελάκια» και συνέχισε:

"Basketball chose me, but I could be in this locker room with @neymarjr and @KMbappe."



- @Giannis_An34 😂 pic.twitter.com/i9oEuXW1El