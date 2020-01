Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προβάρει τη φανέλα της Παρί Σαν Ζερμέν!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει εδώ και λίγες ώρες τη λάμψη του στην πόλη του φωτός, αφού βρίσκεται στο Παρίσι με τους Μιλγουόκι Μπακς για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΝΒΑ με αντίπαλο τους Σάρλοτ Χόρνετς. Ο Ελληνας άσος μπήκε στα αποδυτήρια των Παριζιάνων και πρόβαρε τη φανέλα της Παρί που έφερε το όνομα του και το νούμερο 34!

Ο Greek Freak χάρηκε σαν μικρό παιδί την έκπληξη που ετοίμασε σ΄αυτόν και τους συμπαίκτες του η διοίκηση της γαλλικής ομάδας, ενώ έδειξε ότι κατέχει και τα μυστικά της στρογγυλής θεάς καλύτερα και από τον... Νεϊμάρ.

🏀 NBA x PSG ⚽️ @PSG_inside welcomes the @Bucks to Paris with custom jerseys and gear! #NBAParis pic.twitter.com/irUTXKM7Ie