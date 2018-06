Ο πρίγκιπας Λούι, το τρίτο παιδί του πρίγκιπα William και της συζύγου του Kate Middleton, θα βαπτιστεί από τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον.

Ο Λούι, πέμπτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, γεννήθηκε στις 23 Απριλίου και η βάπτισή του θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στο βασιλικό παρεκκλήσι των Ανακτόρων Σεντ Τζέιμς στο κεντρικό Λονδίνο.

Στο ίδιο παρεκκλήσι βαπτίστηκε και ο μεγάλος του αδελφός Τζορτζ. Η Σάρλοτ βαπτίστηκε στις 5 Ιουλίου 2015 στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής του Σάντριγχαμ.

Όπως συνηθίζεται σε ανάλογες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, στο μυστήριο θα χοροστατήσει ο πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας Τζάστιν Ουέλμπι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η βάπτιση θα γίνει σε στενό κύκλο. Καλεσμένοι θα είναι μόνο τα πιο κοντινά μέλη των οικογενειών του δούκα και της δούκισσας του Κέμπριτζ.

Από τότε που γεννήθηκε, ο Λούι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, παρότι η οικογένειά του έδωσε στη δημοσιότητα επίσημες φωτογραφίες του νέου μέλους τον περασμένο μήνα. Αντίθετα με τον 4χρονο αδελφό του Τζορτζ και την 3χρονη αδελφή του Σάρλοτ, ο μικρούλης πρίγκιπας δεν παρέστη στον γάμο του θείου του πρίγκιπα Χάρι και της Αμερικανίδας συζύγου του Μέγκαν. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θεωρούν αρκετά μεγάλα τα δύο πρώτα παιδιά τους για να τους συνοδεύουν στις επίσημες εκδηλώσεις και στα ταξίδια τους ανά τον κόσμο.

Η Κέιτ που έχει επίσημα άδεια μητρότητας έχει ζητήσει να μην έχει επίσημες εξόδους έως το φθινόπωρο για να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στα τρία παιδιά της.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri