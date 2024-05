Φονικές πλημμύρες στη Βραζιλία - Η στιγμή κατάρρευσης γέφυρας

Βραζιλία: Κατέρρευσαν γέφυρες και υπερχείλισαν ποτάμια από τις πλημμύρες/ ERT

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Βραζιλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 56 ανθρώπους ενώ τουλάχιστον άλλοι 67 αγνοούνται, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

