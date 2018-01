Από τη μια κατάφερε να ξεχωρίσει και να κάνει όλα τα βλέμματα να "πέσουν" πάνω της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου η ταινία της First They Killed My Father, ήταν υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, αλλά η επόμενη μέρα βρήκε την Angelina Jolie στο νοσοκομείο.

Κι αυτό γιατί η 11χρονη Shiloh έσπασε το χέρι της την ώρα που έκανε snowboard.

Το ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, όπως αναφέρει το περιοδικό People, που επικαλείται πηγή κοντά στην οικογένεια, αλλά αναφέρει ότι η μικρή είναι πλέον καλά και η μητέρα της ευγνωμονεί την ομάδα που την βοήθησε.