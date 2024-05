Eurovision 2024: H Eλένη Φουρέιρα έβαλε... φωτιά στο stage!

Βίντεο από το Breakfast@Star

Φωτιά «έβαλε» στο stage της Eurovision 2024 η Ελένη Φουρέιρα!

Η αγαπημένη μας καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή και με ένα act που θύμιζε Αμαζόνα, έδωσε το σήμα της έναρξης του α ημιτελικού της φετινής Eurovision.

Η κορυφαία pop star επέστρεψε για τρίτη φορά στη σκηνή του διαγωνισμού και παρουσίασε το «Fuego», που έχει γράψει ιστορία στον μουσικό διαγωνισμό, μέσα από μία ακόμα πιο dance διασκευή και μία εκρηκτική χορογραφία, που επιμελήθηκε ο Bill Roxenos.

Για ακόμα μία φορά, η Ελένη Φουρέιρα έκλεψε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Χόρεψε ακόμα και τσιφτετέλι! Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, έβγαλε και ένα κόκκινο μαντήλι μαζί με τους χορευτές της, κάτι που θύμισε τη χορογραφία της Μαρίνας Σάττι για το Ζάρι.

ELENI THE FUCKING LEGEND THAT YOU ARE I LOVE YOU SO MUCH MY QUEEN #Eurovision2024pic.twitter.com/95KyIaz6nA