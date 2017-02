LIFESTYLE

Eίναι ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σίγουρα πολλές φορές μας έχει απασχολήσει με τις φοβερές ερμηνείες του. Ο λόγος φυσικά για τον Τζακ Νίκολσον που ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή.

Ο ηθοποιός όπως ανακοινώθηκε θα πρωταγωνιστήσει στο Αμερικανικό remake για την Γερμανικής και πολυβραβευμένης ταινία Toni Erdmann (υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στις Χρυσές Σφαίρες), σε μια πολύ ευχάριστη είδηση.

Έτσι λοιπόν μετά το How do you know, ο Τζακ Νίκολσον επιστρέφει σε ταινία μετά από 7 χρόνια, με συμπρωταγωνίστρια την Kirsten Wiig, με την original να έχει το εξής σενάριο: Ο Τόνι Έρντμαν, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι το εξωφρενικό alter ego που θα εφεύρει ο Γουίνφρεντ, ο μεσήλικος πατέρας (Πέτερ Σιμόνισεκ) της κεντρικής ηρωίδας Ινές (Σάντρα Χίλερ), μιας πετυχημένης γυναίκας καριέρας, προσπαθώντας να χτίσει μια ουσιαστική σχέση μαζί της και να τη βοηθήσει να δει τη ζωή της με διαφορετική ματιά.