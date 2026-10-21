GNTM: «Το ήξερα ότι θα έχω την καλύτερη φωτογραφία»

Μια από τις πιο απαιτητικές και ιδιαίτερες δοκιμασίες παρακολουθήσαμε στο αποψινό επεισόδιο του GNTM. Τα μοντέλα κλήθηκαν να ανέβουν ψηλά και να ποζάρουν κρεμασμένα σε ένα δυστοπικό, αποκαλυπτικό τοπίο, μεταφέροντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας σαν άλλοι… υπερήρωες.

Τα ζητούμενα ήταν να παρουσιάσουν μέσω των «κλικ» τους: θρίαμβο, υπεροχή και δυναμισμό. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Στο τέλος της ημέρας, όμως, μόνο δύο κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να φτάσουν στην τελική δυάδα: η Σταυρούλα Μαυρομμάτη και ο Γιάννης.

Οι κριτές στάθηκαν στη μοναδική αισθητική των λήψεων, τονίζοντας πως οι δύο φωτογραφίες ήταν σχεδόν ισοδύναμες και εξαιρετικά κοντά σε ποιότητα. Ο Γιάννης, μάλιστα, απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πόζα και τη συνολική του εικόνα, που θύμιζε ζωντανό κόμικ με vintage πινελιές.

Το μεγάλο έπαθλο και η ασυλία

Εκείνος που τελικά κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα και να κερδίσει τα 1.000 ευρώ, καθώς και την πολυπόθητη ασυλία για το επόμενο πλατό, ήταν ο Γιάννης Σιδέρης.

«Τι να πω, βγήκε το μηνιάτικο! Το πίστεψα και το έκανα», δήλωσε ενθουσιασμένος ο νικητής, σχολιάζοντας με χιούμορ την επιτυχία του.

Από την πλευρά της, η Σταυρούλα Μαυρομμάτη μπορεί να έχασε για ελάχιστα την πρωτιά, ωστόσο πήρε το «εισιτήριο» της ασυλίας μαζί με ολόκληρη την ομάδα της, εξασφαλίζοντας την παραμονή τους στο παιχνίδι και παίρνοντας τον δρόμο για το ασφαλές backstage.

Η νικήτρια φωτογραφία του Γιάννη: