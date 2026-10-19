Για την επιστροφή της εκπομπής «Πρωταγωνιστές», τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά και για δύο μεγάλα κεφάλαια της πορείας του, την πολιτική και την εστίαση, που έχουν πλέον κλείσει οριστικά, μίλησε ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως τόσο η ενασχόλησή του με την πολιτική σκηνή όσο και η δραστηριότητά του στον χώρο της εστίασης ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, η απόφασή του να εμπλακεί με τα κοινά πήγαζε από την επιθυμία του να φανεί χρήσιμος στην κοινωνία, ενώ το πέρασμά του από την εστίαση ξεκίνησε από το πείσμα του να αναδείξει την πραγματική κρητική κουζίνα.

Φιλοξενούμενος το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», ο Σταύρος Θεοδωράκης προχώρησε σε αποκαλύψεις, μιλώντας ανοιχτά για τις αποφάσεις του αλλά και για όσα τον πίκραναν στην τηλεόραση:

«Δε θα ξανασχοληθώ με την πολιτική και την εστίαση. Όχι, βέβαια. Στην πολιτική ήταν μια δεύτερη θητεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Το έκανα γιατί πίστευα ότι θα μπορούσα να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Για το φαγητό το έκανα από ένα πείσμα γιατί μου λέγανε «τι ωραίο κρητικό φαγητό» σε κάποια εστιατόρια και εγώ έλεγα «τι μάπα φαγητό είναι αυτό; Πάμε να σας δείξω πώς είναι τα κρητικά φαγητά».

Αλλά αυτό τελείωσε γιατί και η μητέρα μου πια δεν μπορεί να μαγειρεύει και τέλος πάντων ούτε οι φιλενάδες που μαγείρευαν εκεί, οπότε δε θα το ξανακάνω. Είναι οι Πρωταγωνιστές, είναι κάποια κείμενα στην Καθημερινή, είναι τα podcast που κάνω στο Pod» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε και το παράπονό του για τις αλλαγές που υπέστη η εκπομπή του την προηγούμενη σεζόν:

«Το να βλέπω ότι δε χάνουν αυτοί που είναι στα όποια κανάλια το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά μου. Θέλω να με θέλουν, αλλά θέλω να με θέλουν, να θέλουν αυτό. Θα το πω σεμνά… Η εκπομπή μου πέρυσι άλλαξε 2-3 φορές ημέρα μετάδοσης χωρίς να ρωτηθώ. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Έτσι; Θέλω να καταλαβαίνουν και αυτοί που έχουν τα κανάλια και όλοι μας ότι κάποιοι καταθέτουμε κομμάτια του εαυτού μας. Έτσι; Ξενύχτια επί ξενυχτιών για να βγάλουμε μια εκπομπή. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν είναι καλή ή κακή».