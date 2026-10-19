Τροχός της Τύχης: Κατάφερε η Ελένη να λύσει τον γρίφο «Στο βιβλιοπωλείο»;

Εσύ μπορείς να βρεις τον γρίφο;

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας στις 18:25 στο Star, η Ελένη  ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: Κατάφερε η Ελένη να λύσει τον γρίφο «Στο βιβλιοπωλείο»;

Η κατηγορία ήταν «Στο βιβλιοπωλείο» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Α, Τ, Λ να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Ρ, και το Μ ενώ για φωνήεν είπε το Ι. 

Κατάφερε να λύσει τον γρίφο;

Δείτε τον Τροχό της Τύχης 

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