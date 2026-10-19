Εντυπωσιακές φωτογραφίες με γούνες και μαγιό στο GNTM 7

GNTM 7: Φωτογράφηση στην παραλία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν σε ζευγάρια πάνω σε δοκό, με νικητές την Anastasja Krawczynska και τον Γιώργο Πολιώνη.
  • Η Μαρινέλα Μπίτση και ο Chris Παπαχρηστάκης αποχώρησαν από τον διαγωνισμό λόγω κακής απόδοσης.
  • Στο νέο επεισόδιο, τα μοντέλα φωτογραφίζονται με γούνες και μαγιό στην Εύβοια, με στόχο την αποτύπωση πολυτέλειας και σνομπισμού.
  • Η διαιτολόγος Κλειώ Χούπη φροντίζει τη διατροφή των διαγωνιζομένων για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.
  • Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει 50.000€, αυτοκίνητο, συμβόλαιο modeling και υποτροφία.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7 (Τρίτη 13/10), οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν για ακόμα μία φορά να φωτογραφηθούν σε ζευγάρια και να συνεργαστούν αρμονικά, ισορροπώντας πάνω σε μία δοκό.

GNTM Νικόδημος: «Μου... αρέσω σχεδόν τόσο όσο η κυρία Μπέττυ!»

Ο Γιάννης Μαυροδόντης, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, είχε το προνόμιο να αλλάξει ένα από τα ζευγάρια. Στόχος του ήταν να αποδυναμώσει τον Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο, τοποθετώντας τον μαζί με τον Νικόδημο Νοβάκοβιτς. Το νέο ζευγάρι που προέκυψε, ωστόσο, η Αnastazja Krawczynska με τον Γιώργο Πολιώνη, ήταν εκείνο που κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας την καλύτερη λήψη, έπαθλο 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Εντυπωσιακές φωτογραφίες με γούνες και μαγιό στο GNTM 7

Αντίθετα, η Μαρινέλα Μπίτση και ο Chris Παπαχρηστάκης δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

Απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά με φόντο μια μαγευτική παραλία στην Εύβοια! Τα 18 μοντέλα φωτογραφίζονται με γούνες και μαγιό, έχοντας ως βασικό ζητούμενο να αποδώσουν την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια.


Στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση στο πλευρό τους βρίσκονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπως πάντα, και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αποτελεί πηγή έμπνευσης για το concept της δοκιμασίας. Πίσω από τον φακό βρίσκεται ο φωτογράφος Παναγιώτης Σιμόπουλος, ενώ η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα μοντέλα αναλαμβάνουν ρόλο creative director και καλούνται να επιμεληθούν το styling και το σκηνικό τους!

Εντυπωσιακές φωτογραφίες με γούνες και μαγιό στο GNTM 7


Στο σπίτι, η συγκατοίκηση δεν είναι πάντα εύκολη και ορισμένοι αναρωτιούνται πώς «χάνονται» τα τρόφιμα από την κουζίνα. Τα μοντέλα επισκέπτεται η διαιτολόγος

Κλειώ Χούπη, η οποία έχει αναλάβει φέτος να φροντίσει τη διατροφή των διαγωνιζομένων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό πρόγραμμα και στους έντονους ρυθμούς του GNTM 7.


Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τα μοντέλα σε ένα ακόμα πλατό αποχώρησης, όπου καλούνται να αξιολογήσουν την απόδοσή τους στο concept της δοκιμασίας.


Ποιος ή ποια κατάφερε να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια, κερδίζοντας την καλύτερη λήψη;


Και ποιος ή ποια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φωτογράφισης και θα αποχωρήσει οριστικά από το GNTM 7;


GNTM 7 | Το trailer του 9ου επεισοδίου

Απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 21:00 https://youtu.be/Rm4izcGJH_o

GNTM 7|Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο (19/10) 

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

· 50.000€ μετρητά

· Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

· Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

· Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel


Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions


#GNTMgr #StarChannelTV

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