Stan για τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου: «Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου που είμαι μαζί της» / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Μία εφόλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο γνωστός τραγουδιστής Stan, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τα επαγγελματικά του, καθώς και για την πρώτη γνωριμία με τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου.

Ο Στράτος Αντιπαριώτης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκκλεκτή της καρδιάς του το Σεπτέμβριο του 2023. Στη συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Βέρα, αποκαλύπτοντας και το παρασκήνιο της γνωριμίας τους.

«Η Βέρα είχε τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή που την είδα είπα ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Είναι αυτό το κλικ που γίνεται μέσα σου. Είμαι τυχερός γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν έναν άνθρωπο σαν τη Βέρα. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτική, μου βγάζει τον καλύτερο μου εαυτό, με κάνει συνεχώς καλύτερο», εξομολογήθηκε αρχικά ο Stan.

Σχετικά με τη γνωριμία τους, ο τραγουδιστής αποκάλυψε: «Τη Βέρα την γνώρισα λίγο πριν τον κορωνοϊο. Τότε αναγκαστήκαμε να μείνουμε μαζί γιατί μέναμε μακριά και από τότε δεν ξεκολλήσαμε ποτέ. Η Βέρα θεωρώ ότι είναι ο άγγελός μου που με προστατεύει στα πάντα. Είμαστε πέντε χρόνια μαζί. Έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα και, όταν το έμαθα, έπαθα σοκ!».

«Η Βέρα είχε έρθει να με ακούσει με την παρέα της και όταν την είδα μου κόπηκαν τα πόδια. Της έστειλα μήνυμα. Είχα στείλει ανθρώπους να πάνε να της πουν να τη γνωρίσω από κοντά και εκείνη δεν ήθελε, οπότε της έστειλα μήνυμα», συμπλήρωσε ο Stan.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Stan: