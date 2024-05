Νεκρός από πυροβολισμούς γνωστός ηθοποιός από το «General Hospital»

Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε το πρωί του Σαββάτου (25/5) στο κέντρο του Λος Άντζελες, ο Αμερικανός ηθοποιός Johnny Wactοr, που ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του «Brando Corbin» στη διάσημη σαπουνόπερα «General Hospital».

«Όλη η οικογένεια του General Hospital είναι συντετριμμένη στο άκουσμα του πρόωρου θανάτου του Johnny Wactor. Ήταν πραγματικά μοναδικός στο είδος του και ήταν χαρά μας να δουλεύουμε μαζί του κάθε μέρα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι στους αγαπημένους του στη δύσκολη αυτή περίοδο», έγραψαν σε ανάρτησή τους στο Facebook οι δημιουργοί της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος ηθοποιός βρήκε τραγικο θάνατο, μόλις είδε τρεις κουκουλοφόρους να κλέβουν ένα ακριβό ανταλλακτικό (σ.σ. τον καταλυτικό μετατροπέα) από το αυτοκίνητό του. Αρχικά πίστεψε ότι το ρυμουλκούσαν και στην προσπάθειά του να μιλήσει σε έναν από αυτούς, εκείνος τού έριξε με το όπλο του και τον σκότωσε.

