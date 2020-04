Δέσποινα Βανδή: Κλείνει το μάτι λίγο πριν την επιστροφή στην «κανονικότητα»

Η σταδιακή άρση των μέτρων έχει χαροποιήσει τη Δέσποινα Βανδή, αφού θα επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Σε λίγες ημέρες θα τη δούμε και πάλι στην κριτική επιτροπή του «Just the two of us».

Τα γυρίσματα του μουσικού show έχουν ξεκινήσει και η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram από τις προετοιμασίες.

Η Δέσποινα Βανδή κλείνει με νήμα το μάτι στους followers της γράφοντας στη λεζάντα: «Αισθάνομαι ότι επιστρέφουμε σε μια «κανονικότητα» σιγά σιγά... Παρα τα γάντια τις μάσκες και τα αντισηπτικά που κυριαρχούν γύρω μου!»