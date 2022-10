Οι προκλήσεις της Τουρκίας στη συνάντηση Δένδια – Μπέρμποκ   

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας - Γερμανίας με το βλέμμα στην Τουρκία: Η δήλωση του Νίκου Δένδια από το Βερολίνο (video pool ΕΡΤ, φωτογραφία Υπουργείο Εξωτερικών)

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η πρόσφατη επίσκεψη στην Ουκρανία και διμερή ζητήματα βρέθηκαν στην ατζέντα της διμερούς συνάντησης που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με την Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ, στο Βερολίνο. Η συνάντηση έγονε μετά το τέλος της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου» για τα Δυτικά Βαλκάνια.

«Συναντήθηκα με τη Γερμανίδα ΥΠΕΞ, Αναλένα Μπέρμποκ, διοργανώτρια της Συνόδου ΥΠΕΞ Διαδικασίας Βερολίνου. Σε συνέχεια των συνομιλιών στην Αθήνα τον Ιούλιο, συζητήσαμε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την επίσκεψή μου στο Κίεβο, τις σχέσεις Ελλάδας Γερμανίας, τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια» ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Δένδιας επαναβεβαίωσε την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. «Ιστορικά η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και παίζει πάντα έναν ιδιαίτερα ενεργητικό ρόλο ώστε αυτή η προοπτική να πραγματοποιηθεί, διότι μόνο έτσι θα υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στα Βαλκάνια», δήλωσε προσερχόμενος στη Διαδικασία του Βερολίνου.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που θα είχε αργότερα με την κυρία Μπέρμποκ, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι θα ενημερώσει την ομόλογό του για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ θα τεθούν και θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί ότι η Γερμανία καταδίκασε σήμερα τις προκλήσεις Τσελίκ κατά της Ελλάδας. Το Βερολίνο διαμήνυσε ότι «δε θεωρεί σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις εναντίον γειτόνων», όπως τόνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος σε πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς από τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι η κυρία Μπέρμποκ «και στην Αθήνα και στην Άγκυρα τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια και με μια στέρεη ευρωπαϊκή θέση, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες». Διευκρίνισε ωστόσο ότι είναι απαραίτητο να έχει μια διαρκή ενημέρωση, όπως και οι άλλοι υπουργοί της ΕΕ, για το τι συμβαίνει στην περιοχή και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση.

Ο Ν. Δένδιας είχε επίσης συναντήσεις με τους ομολόγους του της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της «Διαδικασίας του Βερολίνου» για τα Δυτικά Βαλκάνια

Συνάντηση με τους ΥΠΕΞ Σερβίας & Β. Μακεδονίας στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ της Διαδικασίας Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια - Ι met with FMs from #Serbia N.Selaković & #NorthMacedonia @Bujar_O on the margins of today’s #BerlinProcess FMs Meeting on #WesternBalkans. pic.twitter.com/MWomiRHMWL