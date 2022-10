Ρεσιτάλ θράσους από Τουρκία: Δεν έχουν καμία αξία οι δηλώσεις σας

«Οι δηλώσεις της Ελλάδας και της ΕΕ δεν έχουν καμία σημασία για εμάς», δηλώνει η Τουρκία, σε ένα ρεσιτάλ θράσους για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η υπογραφή της συμφωνίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η έκφραση αντιρρήσεων σε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, είναι κάτι το αντίθετο τόσο στο διεθνές δίκαιο όσο και στις βασικές αρχές του ΟΗΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικά αιτήματα».

«Η στήριξη της ΕΕ στα μαξιμαλιστική αιτήματα της Ελλάδας και η στάση της αποφεύγει τον ειλικρινή διάλογο και να παρεμποδίζει τα διεθνή ένδικα μέσα, είναι αντίθετη τόσο με το δικό της κεκτημένο όσο και με το διεθνές δίκαιο», προοσθέτει.

«Οι δηλώσεις της Ελλάδας και του εκπροσώπου τύπου της ΕΕ σχετικά με το μνημόνιο συναντίληψης που υπεγράφη χθες μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής ενότητας της Λιβύης το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη διμερούς επιστημονικής τεχνικής τεχνολογικής νομικής διοικητικής και εμπορικής συνεργασίας σε ξηρά και θάλασσα στον τομέα των υδρογονανθράκων, δεν έχουν καμία σημασία και αξία για μας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας που με μαξιμαλιστικά αιτήματα προσπαθεί δημοσιεύοντας άδειες δικαιοδοσίας να σφετεριστεί τις περιοχές θάλασσας δικαιοδοσίας όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Λιβύης, δεν θα αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα.

Η στήριξη της ΕΕ στα μαξιμαλιστική αιτήματα της Ελλάδας και η στάση της αποφεύγει τον ειλικρινή διάλογο και να παρεμποδίζει τα διεθνή ένδικα μέσα, είναι αντίθετη τόσο με το δικό της κεκτημένο όσο και με το διεθνές δίκαιο. Η ΕΕ δεν αποτελεί διεθνές δικαστικό όργανο για να σχολιάζει ή να κρίνει συμφωνίες μεταξύ τρίτων κυρίαρχων χωρών.

Για αυτό το λόγο καλούμε τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη-μέλη της, να μην υπερβαίνουν τα σύνορα και τις αρμοδιότητες τους και να επιδείξουν σεβασμό στην κυριαρχία και την ισότητα των κρατών σύμφωνα και με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του ΟΗΕ».

Συνάντηση με τον πρέσβη της Κίνας Σιάο Τζουντσένγκ (Xiao Junzheng) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις πρόσφατες αντιπαραγωγικές κινήσεις σε Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

