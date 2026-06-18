«Βροχή» πετρελαίου στη Μόσχα: Kαπάκι δεξαμενής εκτοξεύτηκε μετά από έκρηξη

Βίντεο από την επίθεση των ουκρανικών drones σε διυλιστήριο

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Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο διυλιστήριο στη Μόσχα / Reuters

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ουκρανία πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με σχεδόν 200 drones στη Μόσχα, στόχος ήταν ενεργειακές και στρατηγικές εγκαταστάσεις.
  • Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας δέχθηκε ισχυρές επιθέσεις, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές.
  • Κάτοικοι ανέφεραν 'βροχή πετρελαίου' από υπολείμματα που έπεφταν από τον ουρανό.
  • Τουλάχιστον 16 τραυματίες, ζημιές σε πολυκατοικίες και εμπορικά κέντρα, ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια.
  • Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση δικαιολογημένη ως απάντηση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η Ουκρανία πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/6 μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν καταγραφεί εναντίον της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σχεδόν 200 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επιχείρηση, με βασικό στόχο κρίσιμες ενεργειακές και στρατηγικές εγκαταστάσεις της ρωσικής πρωτεύουσας. Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές, υλικές ζημιές και σοβαρές αναταράξεις στις μεταφορές και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Πλήγμα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της επιχείρησης ήταν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης. Το συγκεκριμένο συγκρότημα είχε ήδη δεχθεί επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που δείχνει ότι αποτελεί σταθερό στόχο των ουκρανικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της νέας επίθεσης, πολλαπλά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιές.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τη στιγμή κατά την οποία το καπάκι μίας μεγάλης δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτοξεύτηκε εκατοντάδες μέτρα στον αέρα εξαιτίας της έκρηξης. Παράλληλα, πυκνοί καπνοί και μεγάλες φλόγες υψώθηκαν πάνω από τη νότια Μόσχα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν επίσης αναφορές κατοίκων για υπολείμματα πετρελαίου και καμένης αιθάλης που έπεφταν από τον ουρανό σε διάφορες περιοχές, αφήνοντας ίχνη σε αυτοκίνητα, παράθυρα και δημόσιους χώρους. Το φαινόμενο αυτό περιγράφηκε από πολλούς ως «βροχή πετρελαίου».

Επιπτώσεις στις υποδομές και πολιτικές αντιδράσεις

Η επίθεση δεν περιορίστηκε μόνο στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής της Μόσχας, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Παράλληλα, τα τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας και η αεροπορική εταιρεία Aeroflot προχώρησε στην ακύρωση περίπου 170 πτήσεων.

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Η ουκρανική πλευρά παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση στους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το χτύπημα απολύτως δικαιολογημένο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής όσο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και μονάδες των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Οι επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τη δυνατότητα παραγωγής και διανομής καυσίμων στη Ρωσία. Ήδη έχουν καταγραφεί περιορισμοί στην προμήθεια βενζίνης σε ορισμένες περιοχές, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους πλήγματα στις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία και άλλες κατεχόμενες περιοχές. 

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