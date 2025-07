Η σύζυγος του CEO της Lufthansa παρέσυρε και σκότωσε 24χρονη

Η Βίβιαν Σπορ, σύζυγος του CEO της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, τελεί υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Σαρδηνία.

Η Σπορ, η οποία έχει δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεση των ιταλικών δικαστικών αρχών, διέμενε στο εξοχικό σπίτι της οικογένειάς της όταν συνέβη το δυστύχημα.

Wife of Lufthansa's CEO fatally runs down babysitter on vacation: Feels 'dismay and deep regret'