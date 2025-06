Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ - Διπλωματική λύση ψάχνει η ΕΕ

Καζάνι που βράζει είναι η Μέση Ανατολή με τη σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνεται για δεύτερη εβδομάδα.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις του εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones κατά ισραηλινών στόχων.

Σήμερα το πρωί οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ κήρυξαν συναγερμό κι ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς, μετά από νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η αντιαεροπορική άμυνα απώθησε ιρανική επιδρομή με drones. Τρία αναχαιτίστηκαν εν πτήσει πάνω από τη Νεκρά Θάλασσα, ενώ οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά τις 03:00 σε ορισμένους τομείς.

Ιρανικός πύραυλος έπεσε στην πόλη Μπιρσίβα, προκαλώντας ζημιές. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Ο πύραυλος χτύπησε έξω από πολυκατοικίες, προκαλώντας φωτιά σε πολλά αυτοκίνητα. Προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινά σπίτια.

Μία ώρα περίπου από την κήρυξη συναγερμού εκκένωσης στην περιοχή Kolesh Taleshan, το Ισραήλ έπληξε το Βιομηχανικό Πάρκο Σεφιντρούντ στο Ιράν.

Massive Strikes Hit Iranian Industrial Park After IDF Evacuation Warning



About an hour after the IDF issued an evacuation order for the Sefidrood Industrial Park near Kolesh Taleshan in northern Iran, residents reported heavy airstrikes, multiple secondary explosions, and a… pic.twitter.com/9eAaAGNVHF