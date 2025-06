Ιράν: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε την Τεχεράνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση Rising Lion που ξεκίνησε τα ξημερώματα το Ισραήλ, βομβαρδίζοντας στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε με την εκτόξευση περισσότερων από 100 drones, αν και οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν εκτοξευτεί πάνω από 800 drones εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τα ιρανικά drones.

Από την πλευρά του το Ισραήλ χρησιμοποίησε περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη για τους βομβαρδισμούς που προκάλεσαν πλήγματα σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Iran is the enemy but this is not our fight



They chant "death to America" all the time but two things can be true at once. This is not our fight



If you're screaming for Trump to send our troops to die in an Israel-Iran war, grab a gun and go fight it yourself!



Drag your own… pic.twitter.com/ZnCkqZHu2q — Terrence K. Williams (@w_terrence) June 13, 2025

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) εκτίμησε πως επίκεινται «δύσκολες ώρες», προφανώς αναφερόμενος στα πιθανά αντίποινα από ιρανικής πλευράς.

Από την ισραηλινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκερί. Επίσης σκοτώθηκε και ο υποστράτηγος Γκολάμ Αλί Ρασίντ. Νεκροί είναι και έξι πυρηνικοί επιστήμονες.

To Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν - ΑP Images

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

I fled Iran as a child, carrying in my heart the memories of women beaten in the streets for daring to wear makeup, of girls whose only crime was letting a strand of hair escape their scarves, and of neighbors dragged off to prison for refusing to bend to the regime’s cruelty.… pic.twitter.com/xSJHEMyxWh — Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) June 13, 2025

Ιράν: Η μυστική επιχείρηση της Μοσάντ που άνοιξε τον δρόμο των βομβαρδισμών

Καθοριστικός φαίνεται ότι ήταν ο ρόλος της Μοσάντ στη σημερινή επίθεση του Τελ Αβίβ με στόχο στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, το Τελ Αβίβ προετοιμαζόταν για χρόνια για την επίθεση αυτή, με τη Μοσάντ να αναλαμβάνει και να καταφέρνει να στήσει μια ολόκληρη μυστική βάση με drone στο έδαφος του Ιράν.

BREAKING: The oil refinery in Tabriz, Iran has been destroyed.



Israel is decapitating the leaders, the IRGC’s economy, and the nuclear sites. pic.twitter.com/H3hzJvURon — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 13, 2025

Κατά το δημοσίευμα αυτό, οι πράκτορες της Μοσάντ έστησαν μια βάση με drone κοντά στην Τεχεράνη με τα UAV να ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Ιράν: Πώς το Ισραήλ έπιασε στον ύπνο την Τεχεράνη

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στην εφημερίδα The Jerusalem Post, ότι η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου σκοπίμως ανακοίνωσε ότι η έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θα αφορούσε τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων, που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το πραγματικό αντικείμενο των διαβουλεύσεων ήταν να ξεγελαστεί το Ιράν και να ανάψει το πράσινο φως για τις επιθέσεις κατά πυρηνικών και στρατιωτικών στόχων της Τεχεράνης.

And they just targeted the Nuclear Facilities in Iran…pic.twitter.com/zsgfwbtG3h — Liz Churchill (@liz_churchill10) June 13, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχοι οι Ισραηλινοί υπουργοί είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι αντικείμενο της συζήτησης θα ήταν οι όμηροι, αλλά μόλις ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε ομόφωνα τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Μάλιστα κάθε υπουργός υπέγραψε ένα αυστηρό σύμφωνο εμπιστευτικότητας, γνωστό ως Shomer Sod.

Στο Ιράν σκοτώθηκε τρεις ανώτεροι στρατιωτικοί κι έξη πυρηνικοί επιστήμονες - AP Images

Ελάχιστοι αξιωματούχοι, περιλαμβανομένων του πρωθυπουργού Νετανιάχου, του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέμερ, του διευθυντή της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα και ανώτερων στελεχών του στρατού ήταν ενήμεροι για το πλήρες σχέδιο της επίθεσης κατά του Ιράν.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες πριν την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, το Γραφείο του πρωθυπουργού εξέπεμψε μια σειρά από ψεύτικα σινιάλα.

Για παράδειγμα, συνεργάτες του Νετανιάχου ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός σχεδίαζε οικογενειακές διακοπές στην περιοχή της Γαλιλαίας κι ότι την ερχόμενη Τρίτη θα ήταν παρών στο γάμο του γιου του, Άβνερ, ενισχύοντας την εντύπωση ότι δεν επίκειται άμεσα ανάληψη σημαντικής στρατιωτικής δράσης.

Επίσης το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση υποστηρίζοντας ότι σήμερα Παρασκευή επρόκειτο να μεταβούν στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και ο διευθυντής της Μοσάντ για να συναντηθούν με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ενόψει των νέου γύρου των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν στο Ομάν, αλλά οι Ντέρμερ και Μπαρνέα παρέμειναν στο Ισραήλ.

Τέλος, οι συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκαν να σχολιάσουν ψευδείς διαρροές και δημοσιεύματα περί ρήξης του με τον Τραμπ για μια επικείμενη επίθεση στο Ιράν, υποδαυλίζοντας τις φήμες και κατευνάζοντας ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες της Τεχεράνης για άμεση απειλή.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε τέλος στη Jerusalem Post ότι το καλύτερο προπέτασμα καπνού προς το Ιράν ήταν η δήθεν εσωτερική κρίση στο Ισραήλ με αφορμή το νομοσχέδιο για τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων, που σύμφωνα με δημοσιεύματα απειλούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ισραήλ.

