Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν

Εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν πραγματοποίησε την Πέμπτη το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα ως «την πρώτη φάση» εκτεταμένων αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Μάλιστα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως από νωρίς βρίσκονται σε εξέλιξη νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, όπου ακούγονται πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας.

Does this look like a nuclear facility or a residential building in Iran

pic.twitter.com/NIG2biw0Ae — Assal Rad (@AssalRad) June 13, 2025

«Πριν από λίγο, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση επιχείρησης που συμπεριλάμβανε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών στόχων, σε διάφορες περιοχές του Ιράν», ανέφερε χθες ανακοίνωση του γενικού επιτελείου.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν - AP Images

«Πραγματοποιήσαμε πρώτα πλήγματα, τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία και, με τη βοήθεια του Θεού, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Πριν από λίγο, το Ισραήλ εξαπέλυσε (...) στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την αποτροπή της ιρανικής απειλής σε βάρος της ίδιας της επιβίωσης του Ισραήλ. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιστεί για όσες μέρες είναι απαραίτητο για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή», είπε ο κ. Νετανιάχου.

«Πλήξαμε την καρδιά του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Πλήξαμε την καρδιά του στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Στοχοποιήσαμε την κυριότερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι στοχοποιήθηκαν Ιρανοί επιστήμονες που κατ’ αυτόν εργάζονταν για την ιρανική ατομική βόμβα και την καρδιά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους, αλλά υπάρχουν πολλοί άμαχοι νεκροί - AP Images

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας, εν μέσω κορύφωσης της έντασης, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να κλείσουν συμφωνία με το Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Iran had no idea we were coming. They were completely blind.



The Israeli strike caught ALL the Iranian commanders in bed. Not a single warning signal was activated. pic.twitter.com/oLLyt1JhDs — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) June 13, 2025

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νεκρός φέρεται να είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Σαλαμί, και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Μοχάμεντ Μπαγκερί, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία Mehr και Tasnim.

Το Ιράν απειλεί με σκληρά αντίποινα το Ισραήλ - AP Images

«Ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έπεσε μάρτυρας στην επίθεση του ισραηλινού καθεστώτος», μετέδωσαν τα δύο πρακτορεία.

O επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί είναι νεκρός - AP Images

🔴 Sunrise in Iran:



Iranians are in the streets. Unafraid, hopeful. This is a new dawn for us. pic.twitter.com/lp4CcSu50N — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 13, 2025

Η ιρανική κρατική τηλεόραση επεσήμανε από την πλευρά της ότι φλόγες και καπνός βγαίνουν από την έδρα των Φρουρών της Επανάστασης στην οδό Πιρουζί στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης.

Μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν η ανησυχία είναι τεράστια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - AP Images

Παράλληλα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι οι πυρηνικοί επιστήμονες Φερεϊντούν Αμπασί- Νταβανί και Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Ιράν: Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ απειλεί το Ισραήλ με «σκληρή τιμωρία»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί «σκληρά» για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του από την οποία σκοτώθηκαν πολλοί διοικητές του ιρανικού στρατού.

«Το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ άπλωσε το φαύλο και ματωμένο χέρι του σε ένα έγκλημα εναντίον του Ιράν και αποκάλυψε την αισχρή του φύση. Με αυτή την επίθεση το σιωνιστικό καθεστώς ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει», τόνισε ο Χαμενεΐ.

Ιρανική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν σχεδιάζει να δώσει σκληρή απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του πυρηνικού του προγράμματος.

«Η απάντηση στην ισραηλινή επίθεση θα είναι σκληρή και αποφασιστική», σημείωσε ο αξιωματούχος αυτός και, όταν ρωτήθηκε αν η απάντηση θα είναι άμεση, απάντησε ότι οι λεπτομέρειες για τα αντίποινα του Ιράν «βρίσκονται υπό συζήτηση στο ύψιστο επίπεδο».

🚨 JUST IN: The Israeli military has KlLLED Iran’s Military Chief of Staff in a targeted strike, per Fox



Netanyahu says Iran has enriched enough Uranium for nine atomic bombs. pic.twitter.com/VSU5t87iGZ — Nick Sortor (@nicksortor) June 13, 2025

Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας με τη συμμετοχή Τραμπ

Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

BREAKING: Iran is set to declare war on Israel and they are currently planning retaliatory strikes.



Ted Cruz has just admitted that Iran gave Trump a giant middle finger.



Remember when Trump tried to blame Biden for the Ukraine war and the Hamas attacks on Israel? Looks like… pic.twitter.com/ptJuhKp4Sh — Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 13, 2025

Στο μεταξύ η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τα ισραηλινά πλήγματα, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να υπογραμμίζει ότι «σήμερα το Ισραήλ ανέλαβε μονομερή δράση εναντίον του Ιράν. Δεν εμπλεκόμαστε στα πλήγματα εναντίον του Ιράν και βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή».

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον του Ιράν - AP Images

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το Ιράν δεν θα πρέπει να στοχοθετήσει αμερικανικά συμφέροντα ή προσωπικό», τόνισε ο Ρούμπιο.

Iran is the enemy but this is not our fight



They chant "death to America" all the time but two things can be true at once. This is not our fight



If you're screaming for Trump to send our troops to die in an Israel-Iran war, grab a gun and go fight it yourself!



Drag your own… pic.twitter.com/ZnCkqZHu2q — Terrence K. Williams (@w_terrence) June 13, 2025

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός σημείωσε ότι «το Ισραήλ μάς ενημέρωσε ότι πίστευε πως αυτή η ενέργεια ήταν απαραίτητη για την άμυνά του».

Πρόσθεσε επίσης ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τις δυνάμεις μας και παραμένουν σε στενή επαφή με τους περιφερειακούς μας εταίρους».

Από την πλευρά του ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά η απόφασή της να πλήξει το Ιράν ήταν ανεξάρτητη.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο CNN αν το Ισραήλ αναμένει από τις ΗΠΑ να το συνδράμουν σε περίπτωση ιρανικής απάντησης, ο Ντανόν σχολίασε ότι «δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε εικασίες».

I fled Iran as a child, carrying in my heart the memories of women beaten in the streets for daring to wear makeup, of girls whose only crime was letting a strand of hair escape their scarves, and of neighbors dragged off to prison for refusing to bend to the regime’s cruelty.… pic.twitter.com/xSJHEMyxWh — Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) June 13, 2025

Ωστόσο το ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι το Ισραήλ συντονίστηκε πλήρως με την Ουάσινγκτον για το Ιράν και ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Ο αξιωματούχος αυτός, που δεν κατονομάστηκε, δήλωσε στο Kan ότι οι πρόσφατες πληροφορίες περί ρήξης μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν ψευδείς αλλά δεν διαψεύστηκαν στο πλαίσιο ενός μιντιακού κόλπου για να παραπλανηθεί το Ιράν.

Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης Ιμάμης Χομεϊνί έχουν ανασταλεί.

🚨SCENES As missiles coming from Iran 🇮🇷 have reached Israel 🇮🇱 🚨



It’s now a two way war ☢️ pic.twitter.com/w71j0Ekd1j — The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) June 13, 2025

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αλματώδη άνοδο 6% στις αγορές μετά την ανακοίνωση περί των «προληπτικών πληγμάτων» του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθ’ άπασα την επικράτεια, προειδοποιώντας πως αναμένονται ευρύτερα ιρανικά αντίποινα από «προηγούμενα» με πυραύλους και drones.

Το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο εναέριος χώρος του έκλεισε «μέχρι νεοτέρας».

Ιράν: Επλήγη η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Η βιομηχανική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, στην επαρχία Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, βομβαρδίστηκε επανειλημμένα από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ επλήγη πολλές φορές», ανέφερε η πηγή αυτή, μεταδίδοντας πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός καπνός που αναδίδεται από τη μονάδα.

BREAKING: The oil refinery in Tabriz, Iran has been destroyed.



Israel is decapitating the leaders, the IRGC’s economy, and the nuclear sites. pic.twitter.com/H3hzJvURon — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 13, 2025

Ισραήλ: «Το Ιράν πλησίαζε το σημείο χωρίς επιστροφή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων»

Το Ισραήλ επεσήμανε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιτεθεί στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι είχε συγκεντρώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη πλησίαζε «το σημείο χωρίς επιστροφή» στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Το ιρανικό καθεστώς προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο κόσμος έχει δοκιμάσει κάθε διπλωματική οδό για να το σταματήσει όμως το καθεστώς αρνείται να σταματήσει», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

And they just targeted the Nuclear Facilities in Iran…pic.twitter.com/zsgfwbtG3h — Liz Churchill (@liz_churchill10) June 13, 2025

Ο ισραηλινός στρατός δεν αποκάλυψε τις πληροφορίες, τις οποίες, όπως είπε, συγκέντρωσε πρόσφατα.

Ιράν: Διεθνείς αντιδράσεις

«Η Αυστραλία είναι θορυβημένη για την κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Εγείρεται κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης μιας περιοχής ήδη ταραγμένης. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από κάθε ενέργεια και ρητορική που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τις εντάσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την απειλή του πυρηνικού προγράμματος και του προγράμματος κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και καλούμε τα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στον διάλογο και στη διπλωματία», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

«Πρόκειται για αληθινά ανεπιθύμητη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ο κίνδυνος λαθεμένου υπολογισμού είναι υψηλός. Η περιοχή αυτή δεν χρειάζεται περισσότερη στρατιωτική δράση και τον κίνδυνο που συνδέεται με αυτή», έκρινε από πλευράς του ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον.

Υπουργείο Εξωτερικών: «Έλληνες μείνετε σε ασφαλές μέρος»

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί στο Ισραήλ, συνιστά στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

📌 Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στο Ισραήλ



🔗 https://t.co/e9nprKTWp3 pic.twitter.com/KBax8vdy6v — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί στο Ισραήλ, συνιστά στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται, επί του παρόντος, πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: ‪(+30) 210-3681350‬ και ‪(+30) 210-3681730‬.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Παρακολουθείτε τον λογαριασμό της Πρεσβείας στην πλατφόρμα «Χ»: https://x.com/GreeceInTelAviv».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο