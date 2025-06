Συναγερμός στην Αυστρία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Στους εννιά οι νεκροί

Χάος έχει προκληθεί στην αυστριακή πόλη Γκρατς, αφού σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο σήμερα (Τρίτη 10/6) και αναφορές κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Συγκεκριμένα, η Kronen Zeitung λέει ότι υπάρχουν εννιά νεκροί μέχρι τώρα.

Η ανάρτηση της αστυνομίας

Ανάμεσα στους τραυματίες από την επίθεση είναι αρκετοί μαθητές αλλά και δάσκαλοι του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάποιοι από τους οποίους αρκετά σοβαρά. Ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας.

Η αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

BREAKING: 5 killed, 2 injured in armed attack on a school in Graz, Austria; police begin extensive security operation.



Austrian police announce widespread security operation in Graz. pic.twitter.com/hJxYWiYKOO