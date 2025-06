Πυροβολισμοί στο Λας Βέγκας: Πληροφορίες για έναν νεκρό έξω από καζίνο

Στην εκκένωση του ξενοδοχείου και καζίνο Bellagio στο Λας Βέγκας προχώρησαν οι αρχές, μετά από ανεπιβεβαιώτες αναφορές για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τη Sun, υπάρχει ένας νεκρός.

Μάλιστα στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει έναν ένοπλο να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί.

JUST IN: Man opens fire at the Bellagio fountains in Las Vegas, captured on YouTube livestream pic.twitter.com/siWHfwiiI1

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ακούγονται επτά πυροβολισμοί και μια γυναίκα να φωνάζει «Με δουλεύεις;».

