Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο Madleen που πήγαινε στη Γάζα

Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν σήμερα το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC) και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. «Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

The Israeli Navy is currently communicating with the "selfie yacht". Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the "selfie yacht" to change its course due to its approach toward a restricted area.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα - η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από όσο χωράει ένα φορτηγό. Περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας - δεν περιλαμβάνουν selfies στο Instagram. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις “ διασημότητες” θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών οδών», συνέχιζε.

İsrail ordusu, Madleen'in kontrolünü ele geçirmiş ve teknedeki tüm aktivistleri tutuklamış !!! İletişim kesilmeden önceki son görüntü …

«Όλοι οι επιβάτες του "selfie yacht" είναι ασφαλείς και σώοι. Τους δόθηκαν σάντουιτς και νερό. To σόου τελείωσε», ανέφερε νεότερη ανακοίνωση το ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

All the passengers of the 'selfie yacht' are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over.

Η μη κυβερνητική οργάνωση FFC, που είχε ναυλώσει το ιστιοφόρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «η επικοινωνία με το Madleen έχει χαθεί. Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σκάφος», συμπληρώνοντας πως οι επιβαίνοντες «απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις».

Το ιστιοφόρο Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να σπάσει τον «ναυτικό αποκλεισμό» που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα και να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Το τελευταίο του στίγμα έδειχνε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Connection has now been lost with the Freedom Flotilla. The Israeli occupation army have now boarded the Madleen.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε στο σκάφος μαζί με ακτιβιστές - συμπεριλαμβανομένων της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σουηδία και του Τιάγκο Άβιλα από τη Βραζιλία - ανέφερε μέσω του λογαριασμού της στην πλατφόρμα Χ πως πέντε ισραηλινά ταχύπλοα είχαν προσεγγίσει το Madleen.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Rima Hassan is a French citizen.

Pressure the foreign ministries and help us keep them safe!



E: alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr & courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

X : @FranceDiplo_EN & @francediplo &… pic.twitter.com/hypzpbwhV8 — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μην επιτρέψουν στο σκάφος που μεταφέρει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να φθάσει στη Γάζα. «Έδωσα οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να ενεργήσουν ώστε το Madleen να μην φθάσει στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της, που διαδίδουν την προπαγάνδα της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: Καλύτερα να γυρίσετε πίσω, γιατί δεν θα φθάσετε στη Γάζα», κατέληγε.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως ο στρατός σχεδίαζε να ανακόψει τον πλου του ιστιοφόρου προτού φθάσει στη Γάζα, να το συνοδεύσει στο λιμάνι Ασντόντ και ακολούθως να κινηθεί η διαδικασία απέλασης των επιβαινόντων.

