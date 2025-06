Παρίσι: Επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί - Φωτιές, μολότοφ και 294 συλλήψεις

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς επικράτησε της Ίντερ με σκορ 5 -0 και κατέκτησε το τρόπαιο του Champions League στο Μόναχο.

Ωστόσο, τα επεισόδια δεν έλειψαν στο Παρίσι, με την αστυνομία να προχωρά σε σχεδόν 300 συλλήψεις.

Περίπου 48.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, γύρω από το γήπεδο της Παρί, όπου είχε στηθεί μια γιγαντοθόνη για την προβολή του τελικού.

Παρίσι: Επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί/ ΑΡ

Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων για να επιφέρει την τάξη στους συγκεντρωμένους που έκαναν χρήση φωτοβολίδων, ρίψη μολότοφ κι άναψαν φωτιές σε πολλά σημεία της πόλης κοντά στο γήπεδο.

Δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κοντά στο Parc des Princes, πρόσθεσε η αστυνομία.

Paris - Widespread riots in the streets tonight. Barricades and fires set all over the city. pic.twitter.com/KNtVjzqHHk