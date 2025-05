Κόλλησε τη νόσο των Λεγεωναρίων στο ταξίδι του μέλιτος και έμεινε ανάπηρος

Σε εφιάλτη μετατράπηκε ο μήνας του μέλιτος για ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι γονείς ενός τρίχρονου παιδιού αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με ένα γαμήλιο ταξίδι στην Ιταλία. Ωστόσο, ο γαμπρός υπέστη σοβαρή μόλυνση που του άφησε μόνιμη αναπηρία. Τώρα το νεόνυμφο ζευγάρι προχωρά σε νομικές ενέργειες.

Ο 44χρονος Τόμας Κούπλαντ πέρασε μία εβδομάδα στο Σορέντο της Ιταλίας το περασμένο καλοκαίρι μαζί με τη 40χρονη σύζυγό του, Νατάσα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, κατά την επιστροφή του, ο Κούπλαντ άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Εμφάνισε διάρροια και συμπτώματα που έμοιαζαν με γρίπη, ενώ η κατάστασή του συνεχώς επιδεινωνόταν με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.

Hotel error leaves newlywed, 44, fighting for his life with sudden heart failure - now he's disabled for life https://t.co/T9MaGonhaO