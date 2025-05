Τρόμος στο Λίβερπουλ: Χαροπαλεύει ένα παιδί – 47 οι τραυματίες

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της γιορτής των φιλάθλων της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League στο κέντρο της πόλης. Αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που πανηγύριζε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 47 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα στη Water Street λίγα λεπτά μετά το τέλος της παρέλασης των παικτών της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του τίτλου.

🚨 GRAPHIC WARNING



A car has ploughed into Liverpool’s Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj — Sydney Jones 🇬🇧 (POB) 🟣 (@JournoJones05) May 26, 2025

Χιλιάδες φίλαθλοι ήταν συγκεντρωμένοι για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο επιτάχυνε σκόπιμα κι έπεσε πάνω σε πεζούς.

Το σημείο, όπου το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στο Λίβερπουλ - AP Images

Στη συνέχεια το εξαγριωμένο πλήθος επιτέθηκε στον οδηγό. Του έσπασαν το αυτοκίνητο, φωνάζοντας «σκοτώστε τον, σκοτώστε τον» και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν.

Η αστυνομία του Μερσεϊσάιντ συνέλαβε έναν 53χρονο με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος οδηγούσε το όχημα. Προς το παρόν τα κίνητρα της πράξης του παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο οι αρχές μιλούν για ένα μεμονωμένο περιστατικό κι έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

🚨Liverpool



Some brief footage of the suspect of tonight's vehicular assault in Liverpool.



It seems possibly he was involved in a road rage incident moment prior.



The footage is poor quality however. https://t.co/7qjgO9GZWa pic.twitter.com/NAZNcmB1dk — Terry K (@TezTruth81) May 26, 2025

Λίβερπουλ: Σε σοβαρή κατάσταση δύο από τους τραυματίες

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι τραυματίστηκα και από αυτούς 27 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τέσσερα παιδιά. Δύο από τους τραυματίες, ένα παιδί κι ένας ενήλικας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨 THE FACE OF THE MAN DRIVING THE VEHICLE IN LIVERPOOL pic.twitter.com/AwLQXzlrZa — Paul Golding (@GoldingBF) May 26, 2025

Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του παιδιού που δίνει μάχη για τη ζωή του, παγιδεύτηκαν κάτω από το αυτοκίνητο του 53χρονου, με τους διασώστες να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να τους απεγκλωβίσουν. Ένας τραυματιοφορέας χτυπήθηκε, επίσης, από το όχημα.

Eστιατόριο στην οδό που σημειώθηκε το περιστατικό μετατράπηκε άμεσα σε αυτοσχέδιο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

47 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στο Λίβερπουλ - AP Images

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μίλησε με τον δήμαρχο της περιοχής του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, «για τα τρομερά γεγονότα».

Ο Κιρ Στάρμερ επαίνεσε την «αξιοσημείωτη γενναιότητα που επέδειξαν η αστυνομία και οι άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» και δήλωσε πως όλη η χώρα βρίσκεται στο πλευρό του Λίβερπουλ.

Locals in Liverpool trying to get to the attacker as he is being arrested by the police.https://t.co/U5VKqTcVtf — Clash Report (@clashreport) May 26, 2025

«Υποστηρίζουν και φροντίζουν όσους τραυματίστηκαν σε αυτά τα τρομερά γεγονότα. Όλοι, ειδικά τα παιδιά, θα πρέπει να μπορούν να γιορτάζουν τους ήρωές τους χωρίς αυτή τη φρίκη. Η πόλη έχει μια μακρά και υπερήφανη ιστορία στο να ενώνεται σε δύσκολες στιγμές. Το Λίβερπουλ στέκεται ενωμένο και ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό του», είπε.

Λίβερπουλ: «Δε θα ξεχάσω τον θόρυβο που έκαναν οι άνθρωποι πέφτοντας στο καπό του αυτοκινήτου»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης στο Λίβερπουλ.

Ένα παιδί κι ένας ενήλικας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την παράσυρσή τους από αυτοκίνητο στο Λίβερπουλ - AP Images

«Φαίνεται σαν να πανικοβλήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν μέσα στο πλήθος και ότι ο κόσμος άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητό του. Αντί να γυρίσει πίσω από τον ίδιο δρόμο που ήρθε, θύμωσε και πάτησε το πόδι του στο γκάζι, είναι απολύτως καταστροφικό», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Liverpool Man gets ripped out car after driving over people !!!

Credit to Super Frank pic.twitter.com/uzUo2IliWp — DJE MEDIA (@DJEMEDIA_) May 26, 2025

«Δε θα ξεχάσω ποτέ τον θόρυβο των ανθρώπων που τους παρέσερνε το αυτοκίνητο και δε θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση στο πρόσωπο ενός αστυνομικού και τη στολή του καλυμμένη με αίμα», συνέχισε.

Ο 25χρονος Πάτρικ Μίλιγκαν δήλωσε: «Όλοι περάσαμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας παρακολουθώντας την παρέλαση και μετά ήταν σαν τσουνάμι μέσα σε περίπου 5 λεπτά από το τέλος της παρέλασης. Ήταν φρικτό. Το αυτοκίνητο απλώς έπεσε πάνω στο πλήθος με μεγάλη ταχύτητα και όλοι ούρλιαζαν».

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 53χρονο για το περιστατικό στο Λίβερπουλ - AP Images

Ο 48χρονος Χάρι Ράσιντ ήταν στην παρέλαση με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές κόρες του.

«Συνέβη περίπου 3 μέτρα μακριά μας. Χτύπησε όλους τους ανθρώπους στο πλάι μας. Ήταν εξαιρετικά γρήγορο. Αρχικά, ακούσαμε απλώς τον θόρυβο των ανθρώπων που έπεφταν στο καπό του αυτοκινήτου», είπε.

«Ήμασταν κυριολεκτικά σαν “σαρδέλες” που περπατούσαμε στον δρόμο και όταν κοιτάξαμε ψηλά, είδαμε ένα μαύρο αυτοκίνητο να οδηγείται κατευθείαν προς το μέρος μας. Εγώ και η φίλη μου η Φραντσέσκα πετάξαμε στην άκρη και τραβήξαμε την κορούλα της», είπε η Chelsea Yuen.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό στο Λίβερπουλ δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια - AP Images

Ο 24χρονος Φράνκι ο οποίος επέζησε από την βομβιστική επίθεση στο Manchester Arena το 2017, ήταν παρών στο περιστατικό.

«Ήμουν στο περιστατικό στο Manchester Arena. Δεν θέλω να ξαναβγώ έξω. Το πλάι του αυτοκινήτου έπεσε πάνω μου και έπεσα στο πάτωμα. Όλα είναι θολά. Έχω κοψίματα και μώλωπες αλλά είμαι καλά. Υπάρχουν πολλοί που έχουν υποστεί πιο σοβαρούς τραυματισμούς», είπε.

Πάνω από ένα εκατομμύριο οπαδοί της Λίβερπουλ κατέκλυσαν χθες το κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν την 20η κατάκτηση της Premier League.

Η παρέλαση νίκης ξεπέρασε σε αριθμό συμμετεχόντων ακόμη και την αντίστοιχη εκδήλωση του 2019, όταν οι «κόκκινοι» είχαν πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League, με περίπου 750.000 φιλάθλους να παρευρίσκονται.

