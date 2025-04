Μπλακ άουτ Ισπανία - Πορτογαλία: Η επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση η αιτία;

Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία, με ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας εξετάζεται ως πιθανή αιτία για το μαζικό μπλακ άουτ.

Πρόκειται για το φαινόμενο «επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση», την οποία εξήγησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

AP Photo (Manu Fernandez)

AP Photo (Miguel Oses)

Όπως ανέφερε, η επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση» δημιουργείται στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτές των 400 kV).

«Είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται πάνω σε αυτά τα πολύ μακριά καλώδια, τα οποία είναι εκτεθειμένα στον αέρα και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Όταν υπάρχει απότομη και ακραία αλλαγή της θερμοκρασίας — για παράδειγμα, απότομα κύματα ψύχους ή καύσωνα — τότε δημιουργούνται ισχυρά ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα αέρα (θερμικές ανωμαλίες). Αυτές οι θερμικές μεταβολές προκαλούν ταλαντώσεις στα καλώδια μέσω δύο κυρίως μηχανισμών.

Αρχικά θερμική διαστολή και συστολή όπου το μέταλλο των καλωδίων διαστέλλεται ή συστέλλεται απότομα. Ακολουθούν και οι ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις όπου οι διαφορές στην πυκνότητα του αέρα δημιουργούν τοπικούς ανέμους ή ρεύματα που επηρεάζουν τις γραμμές, προκαλώντας τις να πάλλονται. Αυτό το φαινόμενο λέγεται επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση (induced atmospheric vibration) και μπορεί να οδηγήσει σε κραδασμούς, ταλαντώσεις σε μεγάλη κλίμακα ακόμη και μηχανικές καταπονήσεις που απειλούν τη δομική ακεραιότητα των γραμμών.

Είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο "galloping" που προκαλείται από πάγο και άνεμο».

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι οι αρχές δε διαθέτουν προς το παρόν πληροφορίες που να εξηγούν μετά βεβαιότητας την αιτία του γενικευμένου μπλακάουτ στην ιβηρική χερσόνησο, σημειώνοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποκλειστεί «καμία θεωρία».

⚡ MASSIVE BLACKOUT IN EUROPE



Residents in Spain, Portugal, France, and Belgium report major outages.

Airports and subways shut down, communication networks hit.

Madrid's Barajas Airport is out of service, El Mundo reports.

No official cause confirmed yet. Chaos unfolds. pic.twitter.com/vZyJOjhEwj