Αεροσκάφος με 282 επιβάτες εκκενώθηκε λόγω πυρκαγιάς στον κινητήρα

Συναγερμός σήμανε στο Ορλάντο των ΗΠΑ, όταν ο κινητήρας ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο.

Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες.

🚨 Emergency Evacuation at Orlando Airport



A Delta Air Lines flight was evacuated on the runway at Orlando International Airport after flames were seen coming from one of the aircraft's engines.



Delta flight #DL1213, an Airbus A330, was preparing for takeoff to Atlanta