Ουκρανία: Μακελειό στο Σούμι από ρωσική επίθεση - Τουλάχιστον 34 νεκροί

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κέντρο της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, την Κυριακή των Βαΐων.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στη Ρωσία, είναι η πιο φονική που έχει γίνει σε κατοικημένη περιοχή εδώ και μήνες στην Ουκρανία και κυρίως από τότε που άρχισε η επαφή μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, στα μέσα Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση με διπλωματικές διαβουλεύσεις, ανεπιτυχώς επί του παρόντος, ενώ τα θανάσιμα ρωσικά πλήγματα συνεχίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο Σούμι, οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι η Μόσχα χτύπησε Κυριακή πρωί το κέντρο της πόλης με πυραύλους την ώρα που υπήρχε πολύς κόσμος στον δρόμο. Όπως ανακοίνωσαν, ο τελευταίος απολογισμός είναι τουλάχιστον 34 νεκροί, εκ των οποίων δύο παιδιά, και 117 τραυματίες, ανάμεσά τους 15 παιδιά.

Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσε πάνω σε τρόλεϊ γεμάτο επιβάτες.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν απανθρακωμένα οχήματα, πτώματα στον δρόμο και αιμόφυρτους διασώστες να μεταφέρουν επιζώντες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, σημειώνοντας πως είναι μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε την «εγκληματική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Σούμι και τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία διαρκεί μόνο επειδή το επιλέγει η Ρωσία.

Με μήνυμά του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα τονίζει ότι «η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της βίας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτός ο πόλεμος υπάρχει και διαρκεί μόνο επειδή η Ρωσία το επιλέγει». Τονίζει, επίσης, ότι «οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήρια του για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών «που προκλήθηκαν από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική πόλη Σούμι, την Κυριακή των Βαΐων», εξέφρασε με ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η βία πρέπει να τελειώσει», επισημαίνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι «απαιτείται κατεπειγόντως κατάπαυση του πυρός».

Profoundly saddened by the tragic loss of life caused by Russian missile attacks in the Ukrainian city of Sumy this Palm Sunday. pic.twitter.com/xIxtOV9rvE