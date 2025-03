Θρήνος στη Βόρεια Μακεδονία: 20 συλλήψεις για τη φωτιά με τους 59 νεκρούς

Στο πένθος έχει βυθιστεί από τα ξημερώματα της Κυριακής η Βόρεια Μακεδονία μετά την τραγωδία με τη φωτιά σε παράνομο κλαμπ στο Κότσανι, που στοίχισε τη ζωή σε 59 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 3 ανήλικοι. Ακόμα 160 άνθρωποι τραυματίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, ενώ όπως έγινε γνωστό πολλές σοροί δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη. Συγγενείς των θυμάτων περιμένουν με αγωνία έξω από τα νοσοκομεία στο Κότσανι και τα Σκόπια για να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους.

Ένα από τα θύματα είναι ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που ήταν σε αποστολή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ο 25χρονος ποδοσφαιριστής Αντρέι Λαζάροφ που έπαιζε στην ομάδα Shkupi.

Πέρα από αυτούς, νεκρά είναι και 7 μέλη του συγκροτήματος DNK ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της περιοχής, όπως αναφέρει το skopia1.

Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media

Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors#NorthMacedonia pic.twitter.com/HPIfz9PbNu — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 16, 2025

Τραυματίες έχουν μεταφερθεί επίσης για νοσηλεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Όπως έγινε γνωστό περίπου 20 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύονται τρεις εγκαυματίες ηλικίας 19 έως 25 ετών. Το βράδυ της Κυριακής μεταφέρθηκαν άλλοι 2 στο 401.

Θρήνος στη Βόρεια Μακεδονία για τα 60 θύματα της φωτιάς σε κλαμπ στη Βόρεια Μακεδονία - AP Images

Βόρεια Μακεδονία: Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Ήδη έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας, ενώ οι ύποπτοι ανέρχονται στους 20.

Update: A fire that broke out at a North Macedonian nightclub where more than a thousand people had gathered for a concert killed at least 50, state agency MIA reported on Sunday.#Macedonia pic.twitter.com/d0gfbQyEhc — JUST IN | World (@justinbroadcast) March 16, 2025

Όλοι τους κατηγορούνται για διαφθορά, καθώς αποδείχθηκε πως το κέντρο λειτουργούσε παράνομα και δεν πληρούσε βασικές συνθήκες ασφαλείας.

Από την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το κλαμπ στη Βόρεια Μακεδονία, όπου ξέσπασε η φωτιά ήταν παράνομο και δεν πληρούσε μέτρα ασφαλείας - AP Images

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας που έχει αναλάβει τις έρευνες, οι πρώτη αυτοψία στον χώρο έπειτα από την κατάσβεση της φωτιάς αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i — Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025

Το κτίριο δε διέθετε την κατάλληλη πυρασφάλεια, είχε μόνο μια έξοδο στην οποία ποδοπατήθηκαν οι χιλιάδες που ήταν μέσα στο κλαμπ στην προσπάθειά τους να σωθούν.

Οι νεκροί από τη φωτιά στο κλαμπ της Βόρειας Μακεδονίας είναι ηλικίας 16 - 25 ετών - AP Images

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με κάγκελα ενώ η μοναδική άλλη έξοδος είχε λουκέτο για το οποίο δεν υπήρχε κλειδί.

Τα πυροτεχνήματα ήταν παράνομα και η οροφή δεν ήταν πυρίμαχη, αλλά με φελιζόλ, κάτι που οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Επιπλέον, η άδεια του νυχτερινού κέντρου ήταν πλαστή και, μάλιστα, αποκαλύφτηκε ότι υπήρχε δωροδοκία.

Βόρεια Μακεδονία: 20 εγκαυματίες στην Ελλάδα

Μετά το τραγικό δυστύχημα και την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, με συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ, η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών που ζητήθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Η φωτιά στο κλαμπ στη Βόρεια Μακεδονία ξέσπασε από πυροτεχνήματα - Ap Images

Οι 20 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και σε στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήδη στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύονται 3 σοβαρά τραυματίες 25, 25 και 19 ετών με εκτεταμένα εγκαύματα, εκ των οποίων ο ένας ήδη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση

Βόρεια Μακεδονία: Πώς ξέσπασε η φωτιά

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ντισκοτέκ «Pulse» της πόλης Κότσανι, μια πόλη πληθυσμού περίπου 30.000 σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τα Σκόπια στα βορειονατολικά της χώρας.

Όπως διαπιστώθηκε η άδεια του κλαμπ όπου ξέσπασε η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία ήταν πλαστή - AP Images

Στο συγκεκριμένο κλαμπ έδινε συναυλία ένα δημοφιλές συγκρότημα μουσικής χιπ χοπ, ονόματι DNK.

Όλα άρχισαν στις 3:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας) τα ξημερώματα από χρήση πυροτεχνημάτων μέσα στο συναυλιακό χώρο στον οποίο βρίσκονται 1.500 άτομα εκείνη τη στιγμή. Τα πυροτεχνήματα προκάλεσαν φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας πανικό και ποδοπάτημα.

