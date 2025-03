Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία - Τουλάχιστον 51 νεκροί και 140 τραυματίες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγω για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media

Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors#NorthMacedonia pic.twitter.com/HPIfz9PbNu — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στο ταβάνι και την οροφή του νυχτερινού κλαμπ και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η οροφή του κλαμπ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Update: A fire that broke out at a North Macedonian nightclub where more than a thousand people had gathered for a concert killed at least 50, state agency MIA reported on Sunday.#Macedonia pic.twitter.com/d0gfbQyEhc — JUST IN | World (@justinbroadcast) March 16, 2025

O υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Πάντσε Τόσκοφσκι σε επίσημη ανακοίνωσή του ανέφερε πως 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας. Ο ίδιος ανέφερε πως εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο SDK, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος).

Ο SDK ανέφερε επίσης ότι πάνω από 100 νέοι έχουν τραυματιστεί, επικαλούμενος τη Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Οι τραυματίες αναφέρεται ότι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία στην Κότσανη και την Στιπ, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πρώτης.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i — Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΑ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ντισκοτέκ "Pulse" της πόλης αυτής των περίπου 30.000 κατοίκων, στη διάρκεια συναυλίας του DNK, συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα. Ο κόσμος που είχε πάει να παρακολουθήσει τη συναυλία, η οποία άρχισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, αποτελείτο κυρίως από νέους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα και για κάποια ώρα συνεχιζόταν η συναυλία επί σκηνής.

Την ίδια ώρα, τοπικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι εντός του νυχτερινού κέντρου την ώρα που ξέσπασε η φωτιά βρίσκονταν περίπου 1.500 άτομα.

Βόρεια Μακεδονία: Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Μουτσούνσκι

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνομίλησε με τον ομόλογό του, Τίμτσο Μουτσούνσκι, προκειμένου να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια για τις ζωές που χάθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο.

FM George Gerapetritis had a 📞 conversation with the FM of North Macedonia Timcho Mucunski. 🇬🇷 FM extended his condolences for the loss of life caused by the tragic fire that broke out last night in the town of Kocani. pic.twitter.com/AglyLYJ5ie — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 16, 2025

Παράλληλά, εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών συνεργείων διάσωσης & ιατρικής υποστήριξης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο