Τα «γύρισε» ο Ζελένσκι - Δήλωσε έτοιμος να υπογράψει με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήταν «λυπηρή» και ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου για μια διαρκή ειρήνη.

Λίγες ώρες μετά το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου για παύση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε στροφή 180 μοιρών, με μια ανάρτηση «μεταμέλειας» για την ένταση που διαδραματίστηκε στον Λευκό Οίκο.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «εκρηκτική» συνάντηση στον Λευκό Οίκο / AP Photo ( Mystyslav Chernov)

«Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ουκρανίας για ειρήνη. Κανείς μας δε θέλει έναν πόλεμο χωρίς τέλος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει πιο κοντά μία ειρήνη με διάρκεια. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να επιτύχουμε μια ειρήνη που θα διαρκέσει», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι και συνέχισε λέγοντας:

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για να τερματίσουμε τον πόλεμο και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η εκεχειρία για τα εναέρια μέσα - απαγόρευση πυραύλων, drones μεγάλου βεληνεκούς, βόμβες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές - και εκεχειρία στη θάλασσα αμέσως, εάν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Στη συνέχεια, θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλα τα επόμενα στάδια και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να συμφωνήσουμε μια ισχυρή τελική συμφωνία] αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«εκτιμούμε πραγματικά τα όσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Και θυμόμαστε τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν όταν ο πρόεδρος Τραμπ παρείχε στην Ουκρανία οπλικά συστήματα. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό».

«Η συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθωθούν τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία μας να είναι εποικοδομητική», κατέληξε.

