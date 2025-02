Φιλαδέλφεια: Σκηνές χάους από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος

Πριν προλάβουν οι ΗΠΑ να συνέλθουν από την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον, μία νέα έρχεται να τους ταρακουνήσουν ξανά.

Αεροσκάφος που πραγματοποιούσε αεροδιακομιδή ενός μικρού παιδιού με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φιλαδέλφεια.

crazy footage of the airplane crash in philadelphia from my friends ring camera pic.twitter.com/6nLHJuzj2J — xtrapz (@xtrapzbruv) February 1, 2025

Η πτήση πραγματοποιείτο από τη Jet Rescue Air Ambulance, μια εταιρεία εξειδικευμένη στις αεροδιακομιδές ασθενών, με το αεροσκάφος να είναι καταγεγραμμένο στο Μεξικό. Σε αυτό επέβαιναν έξι άτομα, μεταξύ αυτών ένα παιδί - ασθενής, η μητέρα του και τέσσερα μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι είχε μόλις υποβληθεί σε σημαντική επέμβαση και επέστρεφε στο Μεξικό. Κα οι έξι επιβαίνοντες είναι νεκροί, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες στο έδαφος.

Pedro Evangelista, an eyewitness to the small medical plane that crashed near a mall in Philadelphia, tells @LipofTV: "There was one guy, he was in front of the Dunkin' Donuts, he was on fire."



Follow live updates: https://t.co/e0wHefEWbz pic.twitter.com/bUooU35CrX — ABC News (@ABC) February 1, 2025

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος να πέφτει με απότομη γωνία προς το έδαφος, ακολουθούμενο από τεράστια έκρηξη και φλόγες που τύλιξαν τα γύρω σπίτια.

Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φιλαδέλφεια - AP Images

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των Cottman Avenue και Roosevelt Boulevard, λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

New video shows the immediate aftermath of the plane crash in Philadelphia.



Taken at a nearby Dunkin' which was damaged by flying debris. Video from Neal Sims. pic.twitter.com/FwZQri9TcD — BNO News Live (@BNODesk) February 1, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες πολλαπλές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.

«Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες στην περιοχή», δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο σημείο της συντριβής, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

Στην περιοχή επικράτησε χάος, καθώς πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης και τη γιγαντιαία στήλη καπνού που ακολούθησε.

«Άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο και το σπίτι μου σείστηκε», ανέφερε ο Μάικλ Σκιαβόνε, 37 ετών, κάτοικος της γειτονιάς Mayfair, που βρισκόταν κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

«Έμοιαζε με σεισμό. Όταν κοίταξα την κάμερα ασφαλείας μου, έμοιαζε σαν πύραυλος να πέφτει. Για μια στιγμή, πίστεψα ότι δεχόμασταν επίθεση», πρόσθεσε.

🇺🇸 Reportan nuevo accidente aéreo en Estados Unidos.

Ahora se desploma un avión cerca del centro comercial Roosevelt Mall en Filadelfia, Pensilvania.

Aún no se confirman causas del accidente.

Equipo de recate ya está trabajando en contener las llamas pic.twitter.com/s8vE8OFc4B — Noticias del Estado de Guanajuato (@BjxNoticias) February 1, 2025

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή, οι πρώτες εικόνες έδειχναν καμένα συντρίμμια, διασκορπισμένα στους δρόμους και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν μέσα από τις κατοικίες.

Το δυστύχημα στη Φιλαδέλφεια αποτελεί το δεύτερο θανατηφόρο αεροπορικό περιστατικό για τη Jet Rescue μέσα σε διάστημα 15 μηνών.

Το 2023, αεροσκάφος της εταιρείας κατέπεσε στο Μεξικό, όταν προσπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης στην Πολιτεία Μορέλος και συνετρίβη σε βουνοπλαγιά, σκοτώνοντας και τα πέντε μέλη του πληρώματος.



