Τραμπ: «Κανένας επιζών» από την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα το απόγευμα ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από τη σύγκρουση εν πτήσει του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσινγκτον.

«Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένας επιζών», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο για την τραγωδία αυτή.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 άτομα και στο ελικόπτερο τρεις στρατιωτικοί.

«Ήταν μια σκοτεινή και φρικτή νύχτα για την πρωτεύουσα και για την ιστορία της χώρας μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

"We are in mourning. This has really shaken a lot of people"



President Donald Trump describes the Washington DC plane crash as an "hour of anguish for our nation" and a "real tragedy" while speaking in the White House



Latest ➡️ https://t.co/ulZrZCpNgx



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/fnBxCeoC9u