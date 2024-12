Νότια Κορέα: Tο τελευταίο μήνυμα του πιλότου πριν τη συντριβή

Σε επτταήμερο πένθος έχει βυθιστεί η Νότια Κορέα, μετά τη συντριβή αεροσκάφους της Jeju Air κατά την προσγείωση που «στοίχισε» τη ζωή σε 179 ανθρώπους.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται, την ώρα που η χώρα ανακοίνωσε επιθεωρήσεις σε συνολικά 101 αεροσκάφη Boeing 737-800 που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα.

#Korea 🇰🇷🙏



Watching this footage & listening to a @CNN commentator note that airport design should allow for a plane to overrun a runway & not crash into anything. Separately, just saw #AirCanada footage of emergency landing in Halifax. Minor injuriespic.twitter.com/Mry0j25Rb0