Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: 179 άνθρωποι νεκροί

Συνετρίβη αεροσκάφος της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, κατά τη διάρκεια έκτακτης προσγείωσης που επιχείρησε λόγω προβλήματος με το σύστημα προσγείωσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την «κοιλιά», εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στην περίφραξη του αεροδρομίου, κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 181 άτομα, 176 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Φωτογραφία: AP Photo / Ahn Young-joon

Μόλις δυο άνθρωποι, μέλη του πληρώματος -άνδρας και γυναίκα- κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού του αεροσκάφους μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Πηγές της τοπικής πυροσβεστικής εξέφραζαν φόβους ότι οι υπόλοιποι 179 επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 85 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η άτρακτος του αεροσκάφους έχει υποστεί ζημιές σε σημείο που δεν αναγνωρίζεται, εκτός από το τμήμα της ουράς, αναφέρει το News1.

Ορισμένα θύματα φέρονται να εκτινάχθηκαν από το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ με προορισμό τη Μουάν.

Σε ό,τι αφορά στις εθνικότητες των επιβατών πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 173 Κορεάτες και δύο Ταϋλανδούς.

Φωτογραφία: AP Photo/Ahn Young-joon

Ο πιλότος της πτήσης 2216 της Jeju Air φαίνεται να επιχείρησε προσγείωση με την κοιλιά, αφού το σύστημα προσγείωσης του αεροπλάνου δεν άνοιξε σωστά, αναφέρει η Yonhap, σύμφωνα με τον Guardian.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αναγκαστικής προσγείωσης, το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να μειώσει επαρκώς την ταχύτητά του καθώς πλησίαζε στο τέλος του διαδρόμου, σύμφωνα με αξιωματούχους που βρίσκονταν μπροστά στο δυστύχημα.

Στη συνέχεια το αεροσκάφος προσέκρουσε στην περίφραξη του αεροδρομίου στο τέλος του διαδρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στην άτρακτο και να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Αυτή φέρεται να ήταν η δεύτερη προσπάθεια προσγείωσης της πτήσης της Jeju Air. Προηγουμένως φέρεται να είχε επιχειρήσει μία ακόμη προσγείωση πριν αναγκαστεί να κάνει «στροφή» και να πάρει ύψος ξανά, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν κατέβηκε κανονικά. Το "go-around" είναι ένας συνηθισμένος ελιγμός στην αεροπορία όπου οι πιλότοι ματαιώνουν μια προσπάθεια προσγείωσης και κάνουν κύκλο για μια νέα προσπάθεια.

Πιθανολογείται ότι η δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης προκλήθηκε από χτύπημα πουλιού, αν και αυτό παραμένει υπό διερεύνηση.

«Η αιτία του δυστυχήματος θεωρείται πως είναι σύγκρουση με πουλιά σε συνδυασμό με τις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα ανακοινωθούν έπειτα από την έρευνα» που θα διενεργηθεί, τόνισε ο Λι Τζονγκ-χιουν, διοικητής της μονάδας της πυροσβεστικής στη Μουάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο MBC εικονίζει το Μπόινγκ να κάνει προσγείωση με την κοιλιά, χωρίς τους τροχούς κατεβασμένους, και με καπνό να εκλύεται από τους κινητήρες. Κατόπιν, προσκρούει σε εμπόδιο και μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα.

South Korea’s MBC TV has released Footage appearing to show an Explosion, possibly a Bird Strike, in the Right-Wing Engine of Jeju Air Flight 2216, right before it Crashed earlier at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/Vsy23dmuFZ