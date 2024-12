Επίθεση Γερμανία: Υπό την επήρεια ναρκωτικών ο δράστης

Υπό την επήρεια ναρκωτικών φέρεται ότι βρισκόταν ο 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός, ο οποίος πραγματοποίησε την τρομοκρατική επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία. Μέχρι στιγμή πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Ο δράστης της επίθεσης στη Γερμανία

Όπως αναφέρει η Bild, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, το πρώτο τεστ που έγινε στον 50χρονο Ταλέμπ Α. βγήκε θετικό. Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να ανιχνεύσει την κατανάλωση έως και επτά τύπων ναρκωτικών, όπως κάνναβη, οπιούχα, κοκαΐνη, αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνες (MDMA, έκσταση) και βενζοδιαζεπίνες.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ο 50χρονος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφτασε στη Γερμανία, ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το Ισλάμ και φοβόταν για τη ζωή του.

Από το 2016 απολάμβανε καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι χθες εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στη Σαξονία - Άνχαλτ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν για τις γερμανικές αρχές οι αναρτήσεις του στα social media, καθώς σε μία από αυτές κάνει λόγο για «σειρά εσκεμμένων εγκλημάτων των γερμανικών Αρχών κατά των Σαουδάραβων προσφύγων» και απειλεί, λέγοντας πως «σας διαβεβαιώνω ότι η εκδίκηση θα έρθει 100% σύντομα».

Η ανάρτηση έγινε στις 13 Αυγούστου, ενώ ακόμα πιο τρομακτικά είναι τα σχόλια που είχε κάνει ο ίδιος κάτω από αυτή, κατά της Γερμανίας. Ωστόσο οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν και τον άφησαν να πραγματοποιήσει το χθεσινό αιματοκύλισμα.

«Σας διαβεβαιώνω ότι αν η Γερμανία θέλει πόλεμο, θα τον έχουμε. Αν η Γερμανία θέλει να μας σκοτώσει (τους Σαουδάραβες πρόσφυγες), θα τους σφάξουμε, θα πεθάνουμε ή θα πάμε φυλακή με περηφάνια. Επειδή έχουμε εξαντλήσει όλα τα ειρηνικά μέσα, δεν έχουμε συναντήσει παρά περισσότερα εγκλήματα εναντίον μας από την αστυνομία, την κρατική ασφάλεια, τους εισαγγελείς, τη δικαιοσύνη και το (ομοσπονδιακό) Υπουργείο Εσωτερικών. Η ειρήνη δεν τους χρησιμεύει» γράφει, ενώ σε άλλο σημείο λέει:

«Τα εγκλήματα που διέπραξαν οι γερμανικές αρχές κατά των Σαουδάραβων προσφύγων είναι πολύ βρώμικα και θρασύτατα. Όσο τους αντιμετωπίζουμε ειρηνικά, τόσο πιο πολύ γίνονται αναιδείς, σαν να προσπαθούν επίτηδες να μας πείσουν ότι η ειρήνη στη Γερμανία δεν λειτουργεί! Όλα αυτά γιατί θέλουν να διαδώσουν το Ισλάμ με τα βρώμικα μέσα στα οποία βασίζεται το Ισλάμ από την πρώτη του εμφάνιση».

Additional Footage showing the Arrest of the Suspect who committed tonight’s Ramming Attack on a Christmas Market in the German City of Magdeburg. pic.twitter.com/toiBuZd5GA