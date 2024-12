Γερμανία: Σαουδάραβας γιατρός ο δράστης - Ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Ευρώπη το περιστατικό στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, όπου άνδρας εισέβαλε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε χριστουγεννιάτικη αγορά, «σκορπώντας» τον θάνατο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ περισσότεροι από 80 είναι οι τραυματίες. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επί του παρόντος τον ακριβή απολογισμό.

Unknown Perpetrators Target #Christmas Market in Car-#Ramming Attack, in #Magdeburg, #Germany. The attack mirrors the infamous #IslamicState Anis Amri attack in Berlin in 2016.

