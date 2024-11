Πανικός στον αέρα για 254 επιβάτες, μετά από ισχυρές αναταράξεις

Πανικός επικράτησε στον αέρα για τους επιβάτες πτήσης, όταν το αεροπλάνο έπεσε σε αναταράξεις.

To αεροσκάφος της Scandinavian Airlines αναχώρησε από τη Στοκχόλμη με προορισμό το Μαϊάμι στη Φλόριντα, όμως παρόλο που έφτασε στα σύνορα του Καναδά, έπρεπε να πάει από την αντίθετη κατεύθυνση.

Αναταράξεις έπληξαν το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 254 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό.

SAS Flight #SK957 from Stockholm to Miami has encountered severe turbulence, prompting a diversion back to Europe. Passengers onboard experienced intense shaking, leading to items scattered across the cabin @zamzam1925#turbulence #WeatherAlert #aviation #safety https://t.co/ttX42dh1BY pic.twitter.com/j47rdWBVdf