Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου - Πολλοί νεκροί

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Κυριακής, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου που βρίσκεται στην έξοδο στρατιωτικής βάσης στην πόλη Ραμάτ Χασαρόν στο κεντρικό Ισραήλ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένα λεωφορείο είχε σταματήσει σε στάση για να αποβιβάσει επιβάτες. Τότε ένα φορτηγό έπεσε πάνω στο λεωφορείο και τους επιβάτες.

🚨🇮🇱TERROR ATTACK IN ISRAEL WAS OUTSIDE ARMY BASE



Police said that the truck driver who rammed into people at a bus stop outside the IDF's Glilot Base in central Israel was shot dead by armed civilians in the area.



According to the initial probe, a bus had stopped at the…