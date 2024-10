Μακελειό στην Ουάσιγκτον – Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς

Οι αρχές της πολιτείας της Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά σε σπίτι κοντά στο Σιάτλ και ότι τέθηκε υπό κράτηση δεκαπεντάχρονος στο πλαίσιο της έρευνας για τη μαζική δολοφονία.

Teen in custody after 5 found dead in shooting at home in Washington state, police say https://t.co/YfA2A6kLV7 pic.twitter.com/MwFYfCFl15 — The Vancouver Sun (@VancouverSun) October 22, 2024

Τα θύματα είναι τρία παιδιά και δύο ενήλικοι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Κινγκ. Ένα κορίτσι που ζούσε στο σπίτι τραυματίστηκε. Ο Μάικ Μέλις, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, δήλωσε στον Τύπο επιτόπου πως ο έφηβος ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να προβάλει αντίσταση.

We've learned 3 teenagers and 2 adults died in this morning's domestic violence shooting in Fall City. One person was taken to the hospital.



INFO: https://t.co/YPdBi7XRf5 @komonews pic.twitter.com/MdKwVQ3UM5 — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) October 21, 2024

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν τα θύματα και ο θύτης ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ούτε το κίνητρο του μακελειού.

BREAKING! 'Multiple victims' found after shooting in Fall City, Washington.



King County deputies are investigating an incident that left several people dead near Fall City on Monday morning.



Deputies responded to multiple reports of a disturbance with possible gunfire involved… pic.twitter.com/rlukRIWMtH — Jack Straw (@JackStr42679640) October 21, 2024

Υπήρξαν επανειλημμένες κλήσεις στην άμεση δράση για πυρά στο σπίτι στην κοινότητα Φολ Σίτι, κάπου 16 χιλιόμετρα από το Σιάτλ, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Περίοικος με σπουδές ιατρικής προσέφερε «τις πρώτες βοήθειες ωσότου φθάσουν ασθενοφόρα».

Ο έφηβος που τέθηκε υπό κράτηση αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστή είτε σήμερα, είτε αύριο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του σερίφη.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιοδήποτε άλλο ανεπτυγμένο κράτος του κόσμου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων είναι αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα στη χώρα, καθώς η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για το φαινόμενο, η ισχύς του λόμπι της οπλοκατοχής παραμένει τεράστια και πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν περί επιβολής περιορισμών, πόσο μάλλον να αποχωριστούν τα όπλα τους.



