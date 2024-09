Κέιτ Μίντλετον: Η... απρόσμενη δημόσια εμφάνιση και η νέα ανάρτηση

Απόσπασμα από το «Breakfast@Star» (αρχείου)

Μία απρόσμενη δημόσια εμφάνιση - έκπληξη πραγματοποίησε η Κέιτ Μίντλετον και το... γνωστοποίησε μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

H πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τελείωσε τις χημειοθεραπείες και δείχνει να είναι πολύ καλύτερα, βρέθηκε στην παράσταση Ζιζέλ στο Αγγλικό Εθνικό Μπαλέτο στο Sadlers Wells, την Πέμπτη 26 Σεπτεμρβίου.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP (Jason DeCrow)

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την παράσταση, γράφοντας στη λεζάντα: «Συγχαρητήρια και ευχαριστώ το @ENBallet και το @Sadlers_Wells για τη δυνατή, συγκινητική και εμπνευσμένη ερμηνεία της Ζιζέλ του Akram Khan. Η δημιουργικότητα στα καλύτερά της! C».

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi